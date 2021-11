V sobotních ranních hodinách (6.11., 3.15) přijala policie na lince 158 oznámení o loupežném přepadení, ke kterému mělo dojít v centru Dvora Králové nad Labem. Devatenáctiletého mladíka fyzicky a s nožem v ruce napadl neznámý muž, který po něm požadoval mobil a peněženku. Po mladíkově pádu na zem a několika úderech pěstí mu z batohu tento muž odcizil telefon a peněženku s platební kartou a osobními doklady, čímž mu způsobil škodu za více než 4 tisíce korun.

Mladík utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a hospitalizaci v nemocnici. Za necelé dvě hodiny od přijatého oznámení na lince 158 se policistům podařilo v blízkém okolí místa činu podezřelého muže zadržet. Z následného šetření vyplynulo, že přibližně půl hodiny před loupežným přepadením na náměstí Republiky vyhrožoval pobodáním 15letému chlapci, který se zastal plačící a sedící ženy na zemi, na kterou obviněný muž křičel a vulgárně ji nadával. Až když přiběhli další muži na pomoc, zanechal svého jednání.

Při zadržení mu policisté navíc předali od soudu výzvu k nastoupení do výkonu trestu, kde si má odpykat 14 měsíců za majetkovou trestnou činnost. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.