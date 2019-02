Ústavní soudci dali Nečesanému zapravdu, že bylo porušeno jeho právo na řádné soudní řízení ve spojení s právem na zákonného soudce. V úterý o tom informovala mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

V případu od roku 2013 do roku 2018 padlo celkem dvanáct soudních rozhodnutí, k pravomocnému rozsudku však soudy stále nedospěly.

Královéhradecký krajský soud mladíka nejdříve uznal vinným a opakovaně ho poslal do vězení. Pak se do případu vložil Nejvyšší soud a rozhodnutí zrušil. Na jeho pokyn musel věc u krajského soudu řešit jiný senát, který věc znovu projednal a dospěl k názoru, že vinu obžalovaného se nepodařilo prokázat. Nečesaného tak dvakrát zprostil obžaloby. Rozsudek však vždy zrušil pražský Vrchní soud. Naposledy loni v listopadu, kdy krajskému soudu navíc nařídil, aby případ znovu projednal nový senát, protože ten dosavadní prý není schopen správně hodnotit důkazy.

Na základě toho Nečesaný podal ústavní stížnost.

„Ve své ústavní stížnosti zejména namítal, že napadené rozhodnutí působí dojmem, že vrchní soud vede s Nejvyšším soudem válku o hodnocení důkazů, a protože vrchní soud nemůže rozhodnutí dovolacího soudu zrušit, opakovaně ruší rozhodnutí krajského soudu, která z právních závěrů Nejvyššího soudu vychází,“ uvedla Miroslava Sedláčková.

Právě v této části stížnosti se Ústavní soud Nečesaného zastal. Podle něj stručný závěr vrchního soudu o tom, že krajský soud chybně vyhodnotil důkazy, neobstál a vrchní soud musí svůj názor „velmi pečlivě odůvodnit“. Vrchní soud tak musí rozhodnout znovu a respektovat přitom nález ústavních soudců.

S další částí stížnosti, která se týkala údajné podjatosti soudce Nejvyššího soudu a soudců vrchního soudu, už Nečesaný u ÚS nepochodil. Podle jeho obhájců o jeho námitce podjatosti vrchních soudců, které chtěl vyloučit z kauzy, rozhodoval na Nejvyšším soudu podjatý soudce.

„Ve stěžovatelově věci nebylo zjištěno porušení principů nestranného soudního rozhodování soudců,“ vysvětlila mluvčí.

Přihlásil se jako svědek

Zločin v hořickém kadeřnictví se odehrál v únoru roku 2013. Pachatel přišel v podvečer do provozovny, 54letou kadeřnici několikrát udeřil do hlavy polenem a ukradl jí deset tisíc korun a doklady. Vážně poraněnou ženu našel její syn, přivolal jí pomoc a lékaři v hradecké nemocnici jí zachránili život.



Lukáš Nečesaný se policii původně přihlásil jako svědek a řekl, že v kadeřnictví krátce před činem byl, ale kadeřnice už zavírala a nechtěla ho ostříhat. Se svědectvím prý přišel na radu rodičů. Policisté ho však za několik dní nato obvinili z pokusu o vraždu.



Napadená byl kvůli vážnému úrazu hlavy dlouho v bezvědomí, a pak trpěla amnézií. Když na podzim roku 2013 přišla vypovídat k soudu, byla ještě ve špatném stavu a uvedla, že by pachatele nepoznala. Když o dva roky později přišla znovu k soudu, označila za pachatele Nečesaného. „Domluvila se s policií,“ prohlásil obžalovaný. Znalci však nedokázali jednoznačně určit, zda je žena schopná si vybavit dění před útokem.