Zabočíte tedy do úzké, špatně osvětlené uličky. Po několika metrech se před vámi objeví postava. Chcete se tedy otočit a odejít, ale za vámi stojí další člověk. V takové situaci můžete být rádi, když přijdete pouze o peněženku. Bohužel k takovýmto scénářům dochází docela často, to potvrdil i muž z Liberecka, který si však nepřál být jmenován.

Dali mi na krk ostrý nůž a chtěli peníze

„Jednou jsem se takhle večer vracel sám domů z kina. Najednou ke mně přiskočili dva mladíci. Jeden mi vzadu chytil ruce a druhý mi přiložil nůž na krk. Hrozně jsem se bál. Dal jsem jim peněženku a mobil. Naštěstí se mi nic nestalo a agresoři rychle zmizeli,“ svěřil se se svým nepříjemným zážitkem přepadený.

Kvůli podobným případům je důležité vědět, jak se vyhnout tomu, aby člověka vůbec přepadli. „Důležité je se v noci pohybovat pouze po dobře osvětlených prostranstvích a nejlépe ve skupině lidí. Hlavně pro děvčata platí, aby nikdy nesedala do auta s člověkem, kterého neznají, nebo se s ním právě seznámila na diskotéce. V minulosti jsme již řešili dosti případů, kdy dívku někdo znásilnil,“ vysvětlila Vlasta Suchánková, tisková mluvčí libereckých policistů.

„Dojde–li však k přepadení, nejdůležitější je zachovat si to nejcennější, co máme, tedy život. Vytáhne–li na nás agresor nějakou zbraň, je lepší nehrát si na hrdinu a odevzdat mu, co si žádá. Zároveň je však dobré, když si přepadený všímá toho, jak útočník vypadá. Policistům to pak může podstatně usnadnit práci,“ dodala tisková mluvčí Vlasta Suchánková.

V Liberci nedávno začal proces s mužem, kterému se v hospodě někdo jiný pochlubil tím, že má zrovna v peněžence vyšší obnos peněz. Obžalovaný Tomáš Hamburg tedy za svou obětí vyrazil a po několika metrech pronásledování ji praštil do hlavy těžkým předmětem, jen aby si mohl peníze vzít. Napadený pak skončil v nemocnici s proraženou lebkou. Z toho vyplývá, že je lepší se penězi nechlubit.

Martin Šolc