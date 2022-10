Po obědě ve Dvoře Králové nad Labem ve Štefánikově ulici odhalili 46letého řidiče taktéž pod vlivem alkoholu. Muž se podrobil dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem a to 1,23 promile. Řidič se dále na výzvu policistů podrobil lékařskému vyšetření, které je spojené s odběrem biologického materiálu.

Oba řidiči policistům uvedli, že sobotní večer strávili „popíjením alkoholu“ a jeden z nich si dokonce „dal jedno“ ještě v neděli dopoledne. Oba řidiči na místě přišli o řidičský průkaz a policisté jim zakázali další jízdu.

V sobotu ráno před 3. hodinou policisty ve služebním vozidle mezi Hořenicemi a Kuksem předjelo vozidlo Škoda, přičemž jeho řidič nerespektoval svislou a vodorovnou dopravní značku a policisty předjel v místech, kde je to zakázáno. Policisté neprodleně vozidlo zastavili a s 23letým řidičem provedli silniční kontrolu. Řidiči ve správním řízení hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 měsíců do 1 roku.