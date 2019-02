Dvaadvacetiletý Patrik Garan a o rok starší Patrik Šoltys a René Tyl podle obžaloby za použití násilí donutili v květnu letošního roku v Pardubicích čtyřiapadesátiletého muže, aby jim prozradil PIN kód k jeho platební kartě, kterou mu ukradli z kapsy kalhot společně s peněženkou, mobilním telefonem a doklady. Obžalovaní věděli, že muž má na svém účtu větší finanční částku z prodeje domu a rozhodli se, že na něm vymohou peníze.



Trojice poškozeného vylákala do Šoltysova bytu, kde mu dala do kávy prášky na spaní. Ty však nezabraly, proto ho Tyl napadl fyzicky. „Shodil ho na zem a začal ho bít a šlapat mu po hrudníku do doby, než kód řekl,“ tvrdil v obžalobě státní zástupce. Nejdříve však napadený muž uvedl nesprávný kód, což obžalovaní zjistili až u bankomatu. Správné číslo jim napadený muž prozradil až napodruhé. Navíc si musel nechat vystavit nový doklad o ztrátě svého občanského průkazu, aby výběry v bance mohly proběhnout. Při první transakci šlo o deset tisíc a při druhé o dvacet tisíc. Peníze pak zbitý muž předal násilníkům, kteří si je rozdělili.



Za násilníka byl označen Tyl, který se u soudu přiznal. „Jednal jsem spontánně, plánovali jsme jen uspání pomocí prášků nebo opití alkoholem,“ tvrdil obžalovaný, který měl napadenému muži vyhrožovat i uříznutím ucha.



Přestože se všichni tři muži k loupeži doznali, nemohli se shodnout, kdo byl hlavním organizátorem. Garan vypověděl, že jím byl Tyl, který si ponechal z peněz největší část. „Neměl jsem z toho ani korunu,“ oponoval Tyl.



Zbitý a okradený muž násilným jednáním Tyla utrpěl těžkou újmu na zdraví. Měl dokonce osm zlomených žeber a kvůli silným bolestem sám vyhledal lékařskou pomoc. Jeho zranění si vyžádalo více než dvoutýdenní hospitalizaci. “Pokud by mu nebyla včas poskytnuta lékařská péče, byl by ohrožen i na životě,“ řekl včera soudní znalec z oboru lékařství.



Podle soudního znalce z oboru psychiatrie je brutální útočník Tyl mentálně retardovaná osobnost a jeho rozpoznávací i ovládací schopnosti byly v době trestného činu značně sníženy. Pro obžalovaného navrhl ambulantní ochrannou psychiatrickou léčbu. Tyl však v závěrečné řeči požádal soud, aby mu tato léčba byla změněna na ústavní. „Nechci, abych se v budoucnu něčeho podobného znovu dopustil,“ vysvětlil.



Všem třem obžalovaným, kteří již nemají čistý trestní rejstřík, hrozí u soudu pět až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně Lenka Faltusová včera navrhla pro Garana uložení souhrnného trestu odnětí svobody v první polovině zákonné trestní sazby, Šoltysovi nad její polovinou a u Tyla na spodní hranicí.