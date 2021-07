Žacléřští policisté zadrželi pro ně známého recidivistu minulý čtvrtek poté, co proti němu policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování.

"Klademe mu za vinu, že předchozí den pod vlivem alkoholu v místě bydliště vyhrožoval s nožem v ruce své manželce zabitím. Dále mezi nimi mělo dojít i k fyzickému napadení, přičemž žena utrpěla poranění oka," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Osmatřicetiletého muže policisté znají již z minulosti, kdy ho obvinili za ohrožení pod vlivem návykové látky, týrání svěřené osoby a pokus ublížení na zdraví. Za tyto činy mu následně soudce uložil souhrnný trest 1,5 roku podmíněně se zkušební dobou do března 2024. Podle rozhodnutí soudu měl muž také povinnost zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek a podrobit se léčení na závislosti. To však do současné doby neučinil.