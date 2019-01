Osahával nezletilé dívky. Soud ho poslal na pět let za mříže

Hradec Králové - Osmadvacetiletý Tomáš A. odcházel ze síně hradeckého krajského soudu se slzami v očích. Vyslechl si totiž verdikt, který ho poslal na pět let do vězení s dozorem. K tomu musí také podstoupit ústavní sexuologické a protialkoholní léčení. To vše za pokus o znásilnění dvou nezletilých dívek loni v květnu v Jičíně. Proti rozsudku se na místě odvolal.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

„Šla jsem z tenisu domů, přivolala jsem si výtah a u vchodových dveří stál nějaký muž. Otevřela jsem mu, protože jsem si myslela, že to je soused. Jeli jsme spolu výtahem, ale než jsme byli v našem patře, chytl mne za pusu a kolem pasu. Řekl mi, ať nekřičím. Volala jsem o pomoc a kopala do dveří. Asi se lekl a utekl po schodech a já se zamkla v bytě," četl předseda senátu výpověď dvanáctileté oběti. Podobný scénář mělo i druhé přepadení, které se odehrálo pár minut po prvním. Tentokrát si Tomáš A. vyhlédl teprve osmiletou holčičku, kterou překvapil na schodech. Tam ho však uviděla také její kamarádka a násilník opět utekl. Státní zástupkyně ve své závěrečné řeči navrhovala pětiletý trest a léčení. Za pokus o znásilnění muži přitom hrozilo až 12 let za mřížemi. Jeho obhájce naopak požadoval upuštění od samotného trestu s tím, že se Tomáš A. bude ústavně léčit, a také chtěl překvalifikování činu na omezování osobní svobody. „Obžalovaný se chtěl uspokojit, takže zde je sexuální motiv. Pouhé omezování osobní svobody je tedy nepřijatelné," vysvětlil předseda senátu. „Chtěl bych říct, že mi je líto toho, co jsem spáchal. Omlouvám se obětem a rodičům," prohlásil Tomáš A. před soudem. Ten podle znalce trpí sexuální agresivitou s prvky sadismu. Tomáš A. se již léčí, protože byl odsouzen za stejný čin v Praze, který se ale stal až po útocích v Jičíně. Soud tak uložil souhrnný trest a zrušil původní rozsudek osmi měsíců.

Autor: Jan Pruška