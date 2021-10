Osmiletý trest potvrdil i Vrchní soud. Mladá žena na Trutnovsku týrala kojence

Osm let stráví ve vězení čtyřiadvacetiletá Kateřina Š., která podle soudu týrala vlastního syna. Pražský Vrchní soud potvrdil původní rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. Za těžké ublížení na zdraví ženě původně hrozil trest v rozmezí od 5 do 12 let.

Kateřina Š. u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek