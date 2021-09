Byla však viděna v dopoledních hodinách u obchodního domu Tesco ve Dvoře Králové nad Labem, kde měla na hlavě černou paruku střiženou na mikádo a nalepené černé řasy.Když ráno odcházela z domu, měla na sobě rifle, zářivě oranžovou mikinu, černou prošívanou zimní bundu a bílé boty. U sebe by měla mít šedý školní batoh.

Mohla by se pohybovat na Benešovsku, kde do nedávna bydlela, nebo Pardubicku, kde má nějaké kamarády. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Kdo si dívky všimne, nebo by mohl o ní podat jakoukoliv informaci, zavolejte na linku 158.

Podrobné informace zde.