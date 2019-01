Královéhradecko – Čtyři bývalí manažeři společnosti Rubena Náchod včera znovu stanuli před hradeckým krajským soudem. Někdejší generální ředitel Milan Šnajdr a jeho společníci Josef Klimeš, Otakar Svatoš a Ladislav Šafařík měli podle obžaloby podvodným způsobem okrást Rubenu o více než 248 milionů korun.

Podle státní zástupkyně Ilony Kufčákové obžalovaní v letech 1991 až 1993 využili svých funkcí ve společnostech Rubena a ZETA Náchod k podvodnému jednání, spojenému s privatizací někdejšího státního podniku Rubena. „Uzavřeli soubor fingovaných smluv, jejichž prostřednictvím finanční částky, které byly získány prodejem části podniku anglické společnosti AVON Rubber, byly vyvedeny ze společnosti Rubena. Na to pak navazovalo další podvodné jednání obžalovaných,“ uvedla Kufčáková již v listopadu 2006, kdy skončilo první hlavní líčení.



Krajský soud tehdy všem čtyřem obžalovaným uložil tresty odnětí svobody v trvání od čtyř do šesti a půl roku. Senát je uznal vinnými, že okradli Rubenu o více než 248 milionů korun. V rozsudku také stojí, že svým jednáním mohli způsobit firmě další škodu ve výši přes 396 milionů korun, což soud vyhodnotil jako pokus trestného činu podvod.



Po odvolání obžalovaných se případem zabýval vrchní soud, který rozsudek zrušil a vrátil do Hradce k novému projednání. V červnu 2008 krajský soud všechny čtyři muže osvobodil.

Koloc opět sleduje soud z Emirátů

Na podvodu v Rubeně se měl podílet i Martin Koloc, bývalý automobilový závodník. Jeho celková způsobená škoda byla státní zástupkyní vyčíslena na zhruba 187 milionů korun. Přitom Rubeně hrozila další škoda ve výši nejméně 128 milionů korun. Rovněž Koloce hradecký krajský soud v srpnu roku roku 2008 zprostil obžaloby. Státní zástupkyně Ilona Kufčáková se proti oběma osvobozujícím rozsudkům odvolala. Vrchní soud poté nařídil hradeckému krajskému soudu, aby oba případy spojil a znovu je projednal v jednom hlavním líčení.



„Podle vrchního soudu provedené důkazy nebyly vyhodnoceny ve vzájemných souvislostech, kdy některým důkazům byla dána zvýšená hodnota důležitosti a na druhé straně byla pominuta závažnost obsahu provedených důkazů,“ vysvětlila včera novinářům státní zástupkyně Ilona Kufčáková.

Martin Koloc je stejně jako v roce 2008 znovu souzen v nepřítomnosti. Údajně se zdržuje s rodinou ve Spojených arabských emirátech a od roku 2004 je na něho vydán mezinárodní zatykač.