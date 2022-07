Podle policistů představuje pro některé hledané osoby vypátrání úlevu. Zadržení lidé sami přiznávají, že museli být během skrývání příliš opatrní, aby je nic neprozradilo. Byli v pasti, dodatečně to i uznají.

Nejdéle policisté hledají Stanislava Lupínka. Někdejší předseda rady Asociace dětských domovů Trutnov byl do pátrání zařazen 17. října 2011 na základě rozhodnutí okresního soudu v Trutnově a v Děčíně. Trestných činů se měl dopouštět na chatě Webrovka u Trutnova, kde asociace poskytovala pro probační a mediační službu obecně prospěšné práce. „Byl odsouzen a soud vydal příkaz k vydání do výkonu trestu. Proto jsme ho zařadili do pátrání jako hledanou osobu,“ sdělila k nejdéle hledané osobě z Trutnovska policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Nizozemský občan Van Beek Edwin Wilhelmus Marinus je v pátračce od roku 2013. Má bydliště na Trutnovsku, jdou po něm policisté ze Semilska. Podle policejní mluvčí Libereckého kraje Dagmar Sochorové uvízl v hledáčku Okresního státního zastupitelství Semily kvůli podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy.

„Nizozemský občan neplní vyživovací povinnost vůči svému dítěti tak, jak mu bylo stanoveno rozsudkem soudu,“ upřesnila Sochorová.

Zatímco do kategorie hledaných osob patří 17 lidí z Trutnovska, mezi pohřešovanými není aktuálně nikdo. V minulém týdnu policisté vyhlásili pátrání po 64letém Luboši Netřebovi ze Žacléře. Ten v pondělí 18. července dopoledne odešel ze svého bydliště neznámo kam a domů se nevrátil. Policisté prohledali nejbližší okolí, zdravotnická zařízení, příbuzné a jeho oblíbená místa. V pátek oznámili, že pohřešovaný muž byl nalezen bez známek života. Konstatovali, že ohledáním na místě bylo vyloučeno cizí zavinění.

„V případě pohřešované osoby se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání. Oproti tomu u hledané osoby je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání," vysvětlila rozdíl mezi pohřešovanou a hledanou osobou mluvčí Krajského policejního ředitelství Královéhradeckého kraje v Hradci Králové Magdaléna Vlčková.

Hledané osoby se podle ní většinou vědomě a cíleně ukrývají. „Jsou však i takové případy, kdy je vypátrání hledaných osob pro ně samotné úlevou či vysvobozením. Lidé sami přiznávají, že museli být během svého skrývání příliš opatrní, aby je nic neprozradilo. Nacházeli se obrazně řečeno v pasti, dodatečně to i uznají,“ řekla Vlčková.

„Pokud kdokoliv pozná pohřešovanou nebo hledanou osobu, je třeba obratem tuto informaci poskytnout v co nejpřesnější podobě na linku 158. Policisté potřebují přesné informace i o pohybu takové osoby, to znamená, kam míří, kde se nachází. Uvítají i informace týkající se oděvu a podobně. Zkrátka vše, co aktuálně pomůže osobu i místo, kde se nachází, identifikovat,“ dodala.

Po turistce se slehla zem

Z obyvatel Trutnovska sice není nikdo aktuálně pohřešovaný, policisté nicméně pohřešují dvě osoby odjinud, které se ztratily při pobytu v Krkonoších. Už šest let trvá pátrání po německé turistce Christě Geissler (ročník 1945), která přicestovala v květnu 2016 do Pece pod Sněžkou se synem a vnoučaty. Naposledy ji zachytily kamery 7. května 2016 na parkovišti u dolní stanice lanovky v Janských Lázních, kam přijela z Černé hory. Pak se po ní slehla zem.

„Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Policisté okamžitě zahájili několik po sobě jdoucích pátracích akcí za pomoci speciální techniky v horském a obtížněji přístupném terénu. Pátrání se věnují i nadále,“ konstatovala Vlčková.

Otevřené zůstává rovněž pátrání po seniorovi Martinovi Luskovi z Prahy (ročník 1953), který přijel loni v listopadu na rekreační pobyt do Rudníku do místní části Javorník. Od doby, kdy vyrazil s batohem na zádech na výlet, ho nikdo neviděl a policisté ho pohřešují.

„Ihned po oznámení jsme zahájili rozsáhlou pátrací akci a zároveň jsme požádali zástupce médií a touto cestou i veřejnost o jakékoliv poznatky, které by vedly k vypátrání muže. Pátracích akcí se od té doby uskutečnilo několik, zúčastnily se jich desítky policistů se speciální technikou, včetně týmu Stopa a policistů se služebními psy. Muž do této doby vypátrán nebyl, pátrání se policisté věnují samozřejmě nadále a stále platí naše výzva určená k veřejnosti a případným poznatkům,“ uvedla mluvčí krajské policie.

Uvedený seznam pohřešovaných a hledaných na Orlickoústecku byl platný k 27. červenci 2022.