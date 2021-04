Oběma mužům je kladeno za vinu, že během dvou měsíců na konci roku 2020 napříč celou republikou pod různými záminkami obelstili devět občanů ve věku od 71 do 91 let. „Jezdili po vesnicích, kde si vytipovali dům, u kterého zaparkovali. Mladší z mužů zůstal v autě a druhý šel zkusit „štěstí“. Pod smyšlenou záminkou, že veze jejich synovi zboží, většinou se jednalo o mobilní telefony, požadoval peníze. V některých případech, aby vzbudil důvěru, předstíral telefonní hovor s jejich synem,“ popsala podvodné jednání pachatelů policejní mluvčí Iva Kormošová.

Nejenže se mu podařilo vylákat peníze, ale z domů si odnášel i mobilní telefony, peněženky i platební karty. Seniorům způsobil škodu za téměř 240 tisíc korun. Pouze jedna žena, protože neměla žádného syna, "nesedla na lep" a požadované peníze mu nedala. Nejvyšší škodu 100 tisíc korun způsobil nejstarší ženě, která pár dní po okradení bohužel zemřela.

Policisté šetřením zjistili, že popis podezřelých poskytnutý poškozenými, který se ve velké míře u všech poškozených shodoval, pasoval na nedávno propuštěného muže z vězení. Starší z obviněných mužů si za trestnou činnost na seniorech ve vězení odpykal 3,5 letý trest, odkud byl na konci června loňského roku podmínečně propuštěn s uloženou povinností navštěvovat probační a mediační službu. Tam se dostavil naposledy v listopadu a od té doby se po něm slehla zem. "Po muži je vyhlášeno celostátní pátrání a jelikož je předpoklad, že opustil území ČR, je na něho vydán i evropský zatýkací rozkaz. Mladší z mužů je stíhán na svobodě," uvedla policejní mluvčí.

Lze předpokládat, že v průběhu vyšetřování budou obviněným prokázány další skutky a škoda ještě vzroste. "Vyzýváme občany, které navštívil hledaný muž, nebo kteří by mohli podat informaci o jeho pobytu, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví na jakoukoliv služebnu," žádá Iva Kormošová veřejnost o spolupráci. Oběma mužům hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.