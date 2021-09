Po jejím odchodu zjistili rodiče určité signály, které by mohly znamenat i to, že si chce ublížit. V sobotu 11. září dopoledne se proto rozběhlo policejní pátrání, které bylo nakonec úspěšné.

Policistům se v sobotu odpoledne podařilo najít pohřešovanou mladou ženu z Jilemnice na Semilsku. Třiadvacetiletá žena odešla v pátek 10. září po návratu ze školy ze svého domova, aniž by si s sebou vzala osobní věci, včetně mobilního telefonu. Nikomu ze své rodiny ani blízkých přitom nesdělila kam.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.