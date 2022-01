Policejní Silvestr: řidička jela v protisměru na dálnici, muž usnul v kontejneru

Potyčky, slovní rozepře, domácí neshody, výtržnosti, ale také jízdu řidičky osobního auta v protisměru na novém úseku dálnice D11 nebo muže spícího v kontejneru. Takové případy museli řešit policisté v Královéhradeckém kraji během silvestrovského večera a prvních hodin nového roku. Od 18 hodin 31. prosince do 6 hodin ráno 1. ledna to byla téměř stovka událostí. Je to téměř dvojnásobný počet případů ve srovnání s těmi, které lidé nahlásili na tísňovou linku během loňského Silvestra. Za většinou z nich byl zpravidla alkohol.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň