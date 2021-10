Trutnovští policisté z restaurace zajistili kamerové záznamy, ale bohužel do současné doby nezjistili totožnost uváděné dvojice. Žádají tedy veřejnost o spolupráci. Kdo je pozná, nebo by k nim mohl podat jakoukoliv informaci, ať zavolá na linku 158. Za uvedený trestný čin hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

/Patrání odvoláno/ Policisté pátrají po totožnosti muže a ženy, kteří navštívili dne 7.8. restauraci U Truta v Trutnově. Jak muž, tak i žena by mohli pomoci s objasněním trestného činu neoprávněné opatření platebního prostředku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.