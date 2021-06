"V pronajatém domě na Trutnovsku si společně zřídili pěstírnu konopí, v níž skrytým vnitřním způsobem za využití sofistikovaných botanických a technických prostředků, a to zejména speciálních živných roztoků, substrátů, hnojiv, předřadníků, výbojkových svítidel a ventilačních potrubí vzduchotechniky pěstovali za uměle vytvořených podmínek rostliny konopí. V této budově, kde byl zadržen starší z mužů, bylo při domovní prohlídce zajištěno téměř 260 rostlin různého vzrůstu a zařízení a komponenty k pěstování marihuany. V tomto domě měli ve dvou pěstebních cyklech vypěstovat přes 430 rostlin," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Mladšího z mužů lapili policisté v jeho bydlišti na Nymbursku, zajistili u něj 300 gramů sušiny. V dalším jeho pronajatém domě také na Nymbursku pak odhalili pěstírnu s přibližně 200 květináči se zbytky rostlin.

"Ani u jednoho domu nebylo navenek poznat, že by se v nich nacházela pěstírna. Z vyšetřování vyplynulo, že starší z mužů pobýval 8 let na Jamajce, do České republiky přijel na začátku loňského ledna na návštěvu a kvůli covidové pandemii se na Jamajku již nemohl vrátit. Kvůli své obživě a potřeby peněz na zpáteční letenku se seznámil na jedné párty s mladším mužem, který po společné domluvě pronajal domy, zafinancoval zřízení pěstírny a její provoz. Starší z mužů se o rostliny staral. Oba jsou uživateli marihuany, mladší občasným, ale starší prý zvládne i 10 jointů denně," dodala Iva Kormošová.

Přestože oba byli nezaměstnaní, na jejich účtu se pohybovali statisícové částky. Jenže v době zadržení už na nich neměli téměř nic a ani u nich samotných nebyla nalezena žádná větší hotovost. Za marihuanu přitom hrubým odhadem mohli podle policie utržit během jeden a půl roku kolem 3 milionů korun.

Starší z mužů měl prý v úmyslu s pěstováním po sklizni skončit a odjet zpět na Jamajku, na kterou se nyní z důvodu zákazu vycestování nějakou dobu určitě nedostane. Oba muži jsou v současné době obviněni z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.