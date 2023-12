„Mně ta dvoutisícovka tam nejde vložit“. Když policista z obvodního oddělení z Trutnova zaslechl v jednom z pardubických nákupních center tuto větu, zbystřil. Starší žena opodál držela v ruce mobilní telefon a vkládala peníze do bitcoinmatu. Přestože byl policista na vánočních nákupech s rodinou, začal hned jednat. Ženě svou všímavostí zachránil úspory.

Bitcoinmat. Ilustrační snímek. | Foto: Policie ČR

Trutnovský policista původně chodil po chodbě obchodního centra a vyčkával, až manželka s dcerou nakoupí. Ženský hlas u bitcoinmatu ho nenechal klidným. „Jelikož se policista v rámci své činnosti věnuje právě šetřením podvodů, zbystřil a šel za ženou. Jednalo se o starší ženu, která v ruce držela mobilní telefon a vkládala své peníze do bitcoinmatu. Policista se ženy zeptal, zda má na lince bankéře a sdělil jí, že pokud tomu tak je, jedná se s největší pravděpodobností o podvod," popsala sled událostí policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Žena policistovi sdělila, že jí ráno zavolali z její banky s tím, že jí někdo „naboural“ účet a že musí veškeré své peníze vybrat a vložit do bitcoinmatu, do kterého již mimochodem „nasázela“ 20 tisíc korun. Policista na nic nečekal, přivolal policisty z Pardubic a sdělil jim, co se tam odehrálo a také to, že má poškozená u sebe ještě velký obnos, který by bylo vhodné opět uložit na bankovní účet.

Díky profesionálnímu a rychlému jednání trutnovského policisty se nakonec podařilo zachránit ženě i již vložených 20 tisíc korun.

„Velké poděkování patří právě policistovi, kterému ani v době mimo službu není lhostejné protiprávní jednání a všímá si lidí a dění okolo sebe," ocenila mluvčí.

Poškozená přivolaným mužům zákona dále sdělila, že jí dokonce podvodník přivolal do bydliště taxi službu, aby si byl zřejmě jistý, že se čin uskuteční. Nejprve jí řidič dovezl do banky, kde vybrala 300 tisíc korun a poté jí odvezl do obchodního centra k bitcoimatu.

Policisté opakovaně apelují na občany, aby se vždy v těchto případech dostavili osobně na pobočku své banky a věc řešili osobně. Nikdy nevíte, kdo je na druhém konci hovoru.

