Trutnov, Vrchlabí - Starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek a bývalý ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka uvízli podle ČTK mezi desítkou osob, obviněných v případu závažné trestné kriminality.

Starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. | Foto: Deník/Jan Braun

Informaci krajská policie v Hradci Králové nepotvrdila a k celému případu uvedla: "Ve středu vrchní komisař odboru hospodářské kriminality zahájil trestní stíhání celkem devíti fyzických a jedné právnické osoby. Současně tři z těchto osob byly zadrženy a předvedeny k výslechu a provedení dalších procesních úkonů." Vedle Alana Tomáška a Jana Hřebačky je podle České televize třetí osobou vedoucí stavebního úřadu v Peci pod Sněžkou Alena Adamcová.

Podle mluvčího krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Jana Čížkovského jsou obvinění podezřelí z dotačního podvodu. "Obviněné osoby jsou trestně stíhané pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby ve vztahu k pokusu spáchání zvlášť závažného zločinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Klademe jim za vinu, že se dopustily porušení legislativy v oblasti správy majetku státu, stavebního řízení a ochrany životního prostředí. Zmíněné podezření ze spáchání trestné činnosti se vztahuje k městu Pec pod Sněžkou a území svěřenému do péče Správy Krkonošského národního parku," řekl Jan Čížkovský. "Zahájení trestního stíhání předcházelo důkladné prověřování, které probíhalo od roku 2017," dodal.

Celkem šest obviněných zastává nebo zastávalo vedoucí funkce u zmíněných subjektů.

Alan Tomášek byl v říjnových komunálních volbách znovu zvolen do funkce starosty Pece pod Sněžkou, kterou vykonává páté volební období, od roku 2002. Jan Hřebačka skončil z vlastní vůle v pozici ředitele Správy Krkonošského národního parku k 31. 12. 2017. Národní park do té doby vedl deset let.

Situace navazuje na policejní razii 23. října loňského roku, při které kriminalisté na několika místech trutnovského okresu kvůli vyšetřování závažné hospodářské činnosti obsadili radnici v Peci pod Sněžkou, Správu Krkonošského národního parku a byli také doma u Alana Tomáška, starosty Pece pod Sněžkou. Zajímali se o investiční akce horského střediska. Zejména o vybudovanou Herní krajinu Pecka, která byla slavnostně otevřena 21. července loňského roku na Portáškách ve Velké Úpě, dotovanou 32 miliony korun z fondů Evropské unie, a plánovaný projekt parkovacího domu ve Velké Úpě.