Trutnovští policisté v sobotu odpoledne 6. ledna při dohledu na veřejným pořádkem ve městě vypátrali v Polské ulici celostátně hledaného 47letého muže.

Vězení - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Po muži bylo vyhlášené celostátní pátrání v polovině prosince loňského roku, a to na základě příkazu k dodání do výkonu trestu," informovala Šárka Pižlová. Policisté muže zajistili a eskortovali do Vazební věznice v Hradci Králové.

Zdroj: Deník/Jan Braun