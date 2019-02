„Sedmatřicetiletý muž měl na ulici fyzicky napadnout čtyřiačtyřicetiletého muže, který skončil v nemocnici, kde zůstal ve velmi vážném zdravotním stavu hospitalizován,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Burýšková.



Trutnovským kriminalistům se podařilo čin brzy objasnit a podezřelého o několik hodin později zadržet. „Muž není policistům neznámý, již v minulosti byl za obdobné jednání odsouzen,“ sdělila Burýšková.



Po provedeném výslechu a prvotních úkonech obvinil policejní komisař sedmatřicetiletého pachatele brutálního napadení z trestných činů ublížení na zdraví a z výtržnictví. „Soud vyhověl návrhu a poslal obviněného do vazby,“ potvrdila Burýšková. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí násilníkovi trest odnětí svobody od dvou do osmi let.



Spekulace lidí na sociálních sítích o tom, že napadený mezitím v nemocnici těžkým zraněním podlehl, policie včera nechtěla komentovat. „V současné době nedisponuji žádnou oficiální potvrzenou informací,“ dodala Lenka Burýšková.



Policie loni vyšetřovala v trutnovském okrese celkem 161 násilných trestných činů, jen o tři víc než v předchozím roce, a rovných 140 jich dokázala objasnit.