Policejní komisař proti staršímu z mužů zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a také za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Obviněný muž si měl od roku 2021 do současné doby opatřit a následně poskytnout druhým osobám nejméně 250g pervitinu za téměř 240 tisíc korun, dále měl vypěstovat na balkóně konopí, přičemž z něho získal 80g sušiny za 14 tisíc korun a v neposlední řadě „dealoval“ i extázi.

Krom toho měl muž nejméně v 9 případech usednout za volant motorového vozidla, i přesto, že mu policisté v březnu 2022 zadrželi řidičský průkaz a byl mu vysloven zákaz řízení motorových vozidel do května 2023.

Ženu a mladšího z mužů policisté obvinili ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, když oba dva nejméně v 8 případech na Trutnovsku poskytli ostatním nezjištěné množství soli metamfetaminu, zvanou pervitin.

Obviněnému 32letému muži dále kladou za vinu, že nejméně ve čtyřech případech od jara 2021 do července 2022 vycestoval do Polska, kde nakoupil léky (prekursory) na výrobu pervitinu. Cestoval osobním vozidlem, které řídil, i přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, který má do září 2023, tedy ho navíc policejní komisař obvinil z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Šetřením policisté také zjistili, že za volant usedl ještě nejméně 9x, když se v něm pohyboval na Trutnovsku. Viní ho ale i z toho, že našel a zajistil prostor, který využil na výrobu pervitinu a že v 11 případech poskytl ostatním omamnou a psychotropní látku. Policisté v této souvislosti u muže provedli domovní prohlídku, při které zajistili varné sklo a marihuanu.

Všichni tři jsou stíhaní na svobodě. Jedná se o uživatele drog, a jelikož nikdo z nich dlouhodobě nikde nepracuje, prodej drog je tak hlavním zdrojem jejich příjmů. Žena v nedávné době ukončila rodičovskou dovolenou.

Obviněné ženě a mladšímu z mužů hrozí až 5letý pobyt ve vězení.