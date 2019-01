Královéhradecko – Očekávaný rozsudek nad Martinem Koubou, který byl ve čtvrtek obžalován z vraždy, včera u krajského soudu nepadl. Koubův obhájce trval na osobním výslechu jedné ze svědkyň, která se k hlavnímu líčení nedostavila, a také navrhl předvolání dalšího důležitého svědka. Krajský soud proto jednání odročil na 16. srpna letošního roku.

Martinu Koubovi hrozí až osmnáct let vězení. | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle obžaloby sedmadvacetiletý Martin Kouba, jemuž hrozí deset až osmnáct let vězení, letos v dubnu v Holicích na Pardubicku po předchozím požití většího množství alkoholu a vzájemném konfliktu opakovaně bodnul kuchyňským nožem pětapadesátiletého muže, který na následky těžkých zranění na místě zemřel vykrvácením.



Kouba se při hlavním líčení ke svému jednání doznal. Tvrdil však, že si na vlastní útok nožem nepamatuje, a svého činu litoval.



Z výpovědí obžalovaného, svědků a soudních znalců vyplynulo, že poškozený byl delší dobu přítelem obžalovaného. Soudní znalkyně oboru psychologie včera uvedla, že Kouba je homosexuál a mezi oběma muži panoval i důvěrný vztah. Podle ní i sousedů poškozeného už v dřívější době mezi Koubou a jeho přítelem docházelo ke konfliktům, a to nejen slovním. Osudného dne, kdy oba spolu popíjeli víno, měl poškozený náhle do obžalovaného strčit, až upadl na zem a poté se oba začali prát. „Křičel, že mě zabije. Bál jsem se o svůj život,“ vysvětlil u soudu Kouba, proč sáhl po vražedném noži.



Oba muži spolu téměř každý den popíjeli větší množství vína. „Zpětným výpočtem bylo zjištěno, že poškozený měl v krvi 2,04 až 2,64 promile alkoholu,“ uvedl včera v soudní síni lékař. Rovněž Martin Kouba se nacházel ve stavu až těžké opilosti. „Vraždu obžalovaný neplánoval, přítele napadl v intenzivním afektu,“ tvrdila soudní psycholožka.