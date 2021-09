Na místo ještě večer vyjeli dobrovolní hasiči z Mostku a Nové Paky a také jednotka HZS Nová Paka. Hasiči místo zajistili a postarali se o průjezdnost komunikace. Finální dočištění provedli novopačtí hasiči za pomoci Tatry 148 a sanační lišty.

"Momentálně je silnice z nejhoršího omyta," uvedl SDH Mostek v úterý ráno.Intenzivní déšť napáchal v Borovničce hotovou spoušť. "Dešťový mrak se vypršel nad Borovničkou a dál už asi nedošel. Vedle v Borovnici vůbec nevěděli, co se tady u nás děje. Ještě včera jsme zkoušeli škody odklidit traktorem, ale nedařilo se, museli pomoci až hasiči. Dneska sčítáme škody, uklízíme a dáváme vědět těm, kteří odjeli na prodloužený víkend. Aby věděli, co je čeká doma," uvedla starostka.

Záplavy nejvíce odnesli lidé, jejich zahrady jsou směrem z kopce od pole. Na jejich pozemek se pro lokalitu typicky červená půda splavila nejvíc. V několika případech způsobila průtrž i zatopení několika sklepů.

"Máme co dělat, takže státní svátek strávíme prací. Nedávno jsme dělali nové cesty, tak budeme moci začít znovu. A co teprve ti, jejichž zahrady to spláchlo. Všechno, co zaseli, budou sklízet u sousedů," posteskla si Macáková.