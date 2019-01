Klokočí - Před agresívní smečkou psů utekla majitelka ovcí a koz na střechu. Pak musela umírající zvířata sama dorazit

Masakr přežila jediná ovce. Ostatní musela majitelka odvézt do kafilerie. | Foto: Tomáš Hudský

Z ekofarmy v Klokočí nedaleko Turnova už se radostné bečení a mečení neozve. Stádečko místních ovcí a koz chovatelky Anny Hudské bylo brutálně pozabíjeno smečkou psů, kteří utekli z blízké zahrady sousedky.Zardoušená zvířata s prokousanými krky našla nešťastná majitelka jen chvíli po útoku. Oba psí zabijáci ji pak zahnali až na střechu dřevěného srubu, kde se schovala až do příchodu známé, která krví vydrážděné bestie lstí spoutala.

„Přinesla nějaké vařené kosti, kterými si získala jejich pozornost a odlákala je. Mezitím je připoutala, aby už neútočili," svěřila se Anna Hudská, ještě několik dní po incidentu viditelně v šoku.

Na ten pohled nezapomene

Pohled, který se jí po spoutání obou psů naskytl, do smrti nezapomene. Některé ovce byly mrtvé na místě, jiné ještě žily, krvácely a v agónii umíraly. Aby ukončila jejich trápení, musela je na místě podříznout nožem. A to i přesto, že na místě již byli přivolaní policisté z Turnova. Ti přitom mají zbraň.

Podle velitele obvodního oddělení Policie ČR v Turnově Milana Drahoňovského nemohli zasahující muži zákona použít zbraně na ukončení trápení smrtelně zraněných ovcí a koz. „Utratit zvíře smí jen veterinář. Zákon poměrně striktně vymezuje, kdy policista může střílet, a v tomto případě by musela zvířata napadat a ohrožovat lidi," vysvětlil Drahoňovský.

Redaktoři Deníku navštívili zdrcenou farmářku a v Klokočí se přesvědčili, že nešlo zdaleka o první případ napadení psy.

„Nedaleké sousedce kdysi zakousli dvě ovce, bývalému starostovi roztrhali dvacet králíků. Je možná jen náhoda, že ještě nezaútočili na děti," zlobí se Tomáš Hudský, manžel majitelky ovcí.

Ve vsi jde ze psů strach. Iva Hlubučková, známá rodiny Hudských, díky nim přišla před třemi lety o čtyři slepice, které jí bestie zakously. Bohužel, utratit zdravé psy, pokud netrpí vzteklinou nebo neohrožují na životě lidi, nelze.

Majitelka psů Beata Rubešová včera měla vypnutý mobilní telefon a doma nebyla. V bytě štěkal jeden ze psů, další dva byli v kotci. Sousedé potvrdili, že žena psy nezvládá.

Klokočí: Kdo zažene strach ze smečky psů?

Případ útoku rozzuřených psů na stádo hospodářských zvířat v Klokočí nedaleko Turnova ukázal na spoustu nedostatků a byrokratických překážek. O útoku rozzuřených psů jsme vás dnes informovali na předchozích stranách.Podle majitelky uhynulých zvířat nemuselo být trápení potrhaného stáda tak dlouhé. Majitelka sama prosila hlídku policistů, aby stádo koz a ovcí „dodělalo." Nejenže policisté podle samotné Anny Hudské, majitelky uhynulých zvířat, nemohli použít služební zbraň, ale ve své výbavě nemají ani nůž, který by jí mohli půjčit. „Představte si jen to, že přijedou k autonehodě a uvězněné posádce nedokáží ničím přeříznout bezpečnostní pás," doplňuje její manžel Tomáš Hudský.

Celý případ navíc komplikuje i fakt, že ovce či kozy patří mezi hospodářská zvířat, na které je zákonem nahlíženo jako na věc. „Bohužel podle zákona je hospodářské zvíře věcí, takže bychom museli prokázat, že šlo o úmysl. A ten majitelce těžko dokážeme. Spíše se jednalo o nedbalost," sdělil Deníku velitel turnovské policie Milan Drahoňovský.

Samotná majitelka stáda se rozhodla řešit celý spor dohodou, přiznává že za útok nemůže smečka psů, ale jejich majitelka. „Dohodli jsme se, že se vyrovnáme mimosoudně," říká poškozená.

Beata Rubešová, majitelka rozzuřených psů, sousedce navíc přislíbila, že smečku psů nechá utratit. To ovšem není tak jednoduché, jak se jí může zdát. „K eutanazii může veterinář sáhnout v případě, že je pes skutečně nezvladatelný a je nebezpečný svému okolí, především pokud je nebezpečný člověku. Eutanazie je samozřejmostí v případě, že je pes vážně nemocen," vysvětluje Zuzana Odleváková z veterinární kliniky Nisa v Liberci.

Smečka psů, které jejich majitelka evidentně nezvládá, si zatím za svou oběť vybrala „jen" hospodářská zvířata. Místní se ale ptají, co bude následovat? Co kdyby smečka při svém „výletě" potkala rodinu s malými dětmi? Obyvatelé Klokočí už mají problémů dost a nevylučují, že pokud majitelka psů nezjedná radikální řešení, vezmou spravedlnost do svých rukou.

Laxnímu přístupu Beaty Rubešové nasvědčují i otevřená vrátka na zahradu jejího domu, kde má umístěn kotec se psy.

Pro rodinu Rubešových se nejedná o první podobný incident. „Minulý rok nám v Rakousích pokousali babičku tři vlkodavové. Utrpení zvířat je hrozné, ale nedá se ani v nejmenší srovnat s utrpením naší babičky," vzpomněla na smutnou událost Anna Hudská.

Vyjádření majitelky psů:

Uvádím, že naše jedna fena je hárající a celý týden se u nás potulovali cizí psi. Narušili šrouby, kterými je celá konstrukce přišroubovaná ke zdi domu. Osudného dne byly feny volné a ve večerních hodinách při zjištění zmizení fen se rozběhlo pátrání až do druhé hodiny ranní. Hledala jsem je s manželem dlouhé hodiny nejdříve autem po celém kraji až do Louček, později s baterkami pěšky (bezvýsledně). Druhý den ráno v 6 jsem odjela do práce a p. Iveta z Vesce, kterou jsem telefonicky uvědomila, byla u nás 2x na zahradě a čekala, zda se feny nevrátí. Kolem 11. hodiny dopoledne jsem se rozjela domů osobně a opět jsem feny hledala. Hned jsem informovala policii Turnov a nahlásila pohřešované feny s čipem .Jiná opatření již nešla provést. Odpoledne mně telefonovala policie, že feny jsou nalezeny na pozemku p. Hudské s usmrcenou zvěří. Okamžitě jsem jela na místo tragédie, kde byla policie s p. Hudskou a cyklistou z Vesce, který mně, mému manželovi, p. Hudské pomáhal najít uhynulé ovečky a kozy. Zvířátka jsme společně naložili do našeho tažného vozíku a p. Hudská objednala telefonicky kafilerii. Druhý den v 11.30 jsem s p. Hudskou předala uhynulá zvířátka kafilerii k přepravnímu vozidlu z kafilerie a vše jsem proplatila. Ke zbývající ovečce ze stáda jsem osobně s p. Milanem Lánikem odvezli novou ovečku, aby netrpěla samotou. Na místě činu jsem mu pověděla, že jsem majitelkou fen. Jeho odpověď byla: „To se může stát každému." (Děkuji mu za ta slova). Celá smutná záležitost je zpracována na místní policii a nadále spolupracujeme s p. Hudskou. Téhož dne nám byl vyhrožovat manžel p. Hudské, p.Tomáš Hudský, v pozdní noční hodině. Jeho výkřiky byly arogantní a urážlivé. Prý nás existenčně zlikviduje a očerní na stránkách Facebooku, v tisku, u sousedů. Jediné východisko, které prý máme, je se odstěhovat. Nekompromisně chce zabít feny a hned. Snažila jsem se mu s manželem vysvětlit, že bez veterinárního souhlasu to nelze. Prý to zařídí, že to pro něj není žádný problém.Do dnešního dne za námi nebyl, že by nám v této věci pomohl. Kontaktovala jsem veterinu a policii o rychlé vyjádření a pomoc utratit fenky. I pro nás je tato tragédie srdeční záležitostí a vůbec nám nepomáhá publicita a pomluvy. Proto jsem se rozhodla se v této věci obhájit a říci skutečnost. Uvědomuji si všechnu zkázu, nevratnou narušenou psychiku p. Hudské, my jsme však také lidi, kteří těm zvířátkům život nedokážeme navrátit. S p.Hudskou jsme stále v kontaktu. P. Hudský u ničeho nebyl, jen přispívá více utrpení celé naší rodině a šíření nepravdivých informací. I tato záležitost je sepsána na policii a podána jako narušení občanského soužití. V den, kdy mě navštívili redaktoři, jsem byla v práci a telefon byl vypnut z důvodu obtěžování anonimních telefonátů, vše vinou pomluv na počítačové síti od p. Hudského. Jak může někdo tvrdit, že můj přístup je laxní a nezvládám psy????? Psi mají péči velmi dobrou, absolvujeme výlety, vyrůstají od narození se 4 dětmi. Tvrzení, že někomu zabili dvě ovce je pomluva. Vím o té nehodě a byl to úplně jiný pes a nemá s tímto neštěstím nic společného. Vytahaní králíci před dvěmi roky u bývalého starosty Klokočí p.Mrázka je pravda a na jeho žádost byla postavena klec. Jsem snad jediná v Klokočí, která drží psy v kleci v době mé nepřítomnosti???? Slepice, o které přišla p. Iva Hlubůčková, se stalo týž den před dvěmi roky. Finanční vyrovnání proběhlo a do dnešní doby se nikdo neozval, že by měl nějaký incident či obavu z naších fen. Dnes se má rozhodnout o osudu fenek. Čekáme na vyrozumění veterináře. Touto cestou chci poděkovat p.doktorovi i policii, která nám pomáhá. Prosím obyvatele Klokočí, aby si srovnali myšlenky a přehodnotili právě teď naše trápení. Nikomu a ničemu nepomůže šíření nepravdivosti. Všem se omlouváme za naše feny, stále nechápeme, proč to udělaly. Zařídila jsem všechny opravné prostředky, abych zabránila dalšímu uplakanému dni. Více nemohu.

Děkuji Beáta Rubešová