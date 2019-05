Zřejmě nejkřiklavějším z nich bylo odhalení 21letého mladíka, který přes pravomocný zákaz usedl za volant Škody Fabia. Nejprve mu při kontrole v Pilníkově muži zákona sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. To ho však nikterak neodradilo. Následujícího dne ho totiž policisté přistihli při řízení auta pro změnu v Hostinném. Navíc byl dvakrát pod vlivem návykových látek.

Obdobně si počínal třiadvacetiletý muž, kterého chvíli zastavili policisté ve Špindlerově Mlýně. S vozidlem Renault Megane vyrazil do silničního provozu, ačkoliv má pravomocný zákaz řízení až do září příštího roku. Také on si již za své počínání vyslechl podezření.

A do třetice policisté třicetiletého muže jedoucího po obci Žacléř ve vozidle Volksawagen Passat při silniční kontrole vyzvali světelným výstražným zařízením k zastavení. Muž však reagoval zcela opačně a začal ujíždět. To se mu ale nepovedlo, po chvíli policistům zastavil a začal s nimi spolupracovat. Důvod jeho ujíždění vyšel záhy najevo. Muž i v tomto případě porušil platný zákaz řízení vyslovený až do ledna roku 2021.

V případě odsouzení hrozí všem výtečníkům až dvouletý trest za mřížemi.