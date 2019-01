Liberecký kraj - Policejní akce odhalila osm nepřipoutaných řidičů. Jel příliš rychle a boural. Srazil chodce a bez pomoci zraněnému ujel. To je jen malý výběr z policejních zpráv, které se objevily minulý týden. Na silnicích Libereckého kraje určitě není bezpečno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Policisté během čtyřhodinové akce na Liberecku minulé úterý zkontrolovali celkem 191 automobilů a z tohoto počtu mělo černé svědomí pětačtyřicet řidičů. Nejvíc, osm, jelo příliš rychle a nebo nemělo zapnuté pásy. „Jedni rodiče nepoužili na přepravu svého dítěte zádržný systém,“ popsala hazard mluvčí liberecké policie Ludmila Knopová.

Jedním z nejhorších nešvarů našich silnic ale je ujíždění od nehod. O to horší je, když se při srážce někdo zraní. V takovém případe může jít viník až na pět let do vězení a právě takový případ se odehrál minulé pondělí v Ploužnici na Českolipsku.

Jednačtyřicetiletý řidič nákladního auta tam na přechodu přehlédl dvanáctiletou dívku, spodní částí kabiny ji srazil a odhodil na chodník. Dívka přitom utrpěla poranění na noze, se kterým byla sanitou převezena na ošetření do nemocnice, pomohli jí náhodní kolemjdoucí. Chování řidiče pak popsala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková:

„Řidič bezprostředně po střetu s dívkou vůz zastavil, auto obhlédl a pak pokračoval v jízdě dál, aniž jí věnoval jakoukoliv pozornost. Později při výslechu do policejního protokolu uvedl, že jen cítil malý náraz, který si údajně vysvětloval tím, že zřejmě najel na kámen. Policisté mu to neuvěřili a podezřívají ho ze spáchání přečinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.“

V zimě může být problém také s počasím. Silnice bývají namrzlé a kloužou. V takovém případě musí řidiči jezdit opatrně, jinak to dopadne jako v Josefově Dolu na Jablonecku, kde jízdu nezvládl čerstvý, teprve devatenáctiletý řidič. „Nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a povaze komunikace, dostal smyk a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do zaparkovaného vozidla značky Citroen Saxo,“ zní příčina nehody z úst Knopové.

Příliš velká rychlost byla příčinou také čtvrteční nehody na nájezdu na silnici 35 v Hodkovicích nad Mohelkou. „Řidič dostal smyk, vozidlo se přetočilo, přejelo oba pruhy a narazilo do ocelových svodidel. Poté se ještě srazilo s protijedoucím vozidlem značky Citroen Xsara a znovu narazilo do svodidel,“ popsala Knopová. Nehoda byla vážná, všechny tři její účastníky převezly sanitky do nemocnice.

Luboš Vrabec