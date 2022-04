V tomto konkrétním případě se jednalo o organizovanou skupinu, kterou se policii podařilo dopátrat. „Tato skupina v období od března 2019 do října 2021 z polské Vratislavi telefonicky kontaktovala osoby v pokročilejším věku. Předstírali, že jsou jejich příbuzní a ocitli se v nesnázích. Tím seniory přesvědčili k předání hotovosti nebo cenností,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Podle koordinátora prevence v Pardubickém kraji Jiřího Tesaře dále hrozí telefonáty a e-maily, ve kterých se podvodník vydává za bankovního úředníka nebo policistu s cílem vylákat od seniora údaje k platebním kartám, internetovému bankovnictví a podobně.

Jedním z dalších typických podvodů je využití důvěry zamilované postarší ženy. Podobný případ řešila svitavská policie, která obdržela na začátku tohoto roku oznámení od dvaašedesátileté ženy, kterou obral o peníze údajný důstojník z Jemenu, se kterým si dopisovala. Muž ženě poslal balíček, který měla za vysokou částku vyzvednout na poště, ale musela zaplatit dopředu. Balíček ale nikdy neobdržela a opakovaně za jeho přijetí zaplatila tisíce eur. Aby mohla požadované peníze zaslat, půjčila si od banky půl milionu korun. Celkově tak žena přišla o 496 869 korun.

Policie proto žádá příbuzné, aby své starší členy domácnosti poučili o nástrahách internetu a varovali je, že nesmí důvěřovat každému, kdo jim napíše či zavolá. Velká část důchodců už je v této věci uvědomělejší. Například seniorka Jana Vondroušová z Pardubic by prý nikdy své osobní údaje nikomu nedala. “Ono je často i poznat, že je to podvodník. Ale já jsem taková byla vždycky, vše jsem si prověřovala. Ale bohužel ne všechny vrstevnice to tak mají,“ povzdechla si Jana Vondroušová.

Policie v kraji připravuje různé projekty zaměřené na prevenci, jako je například divadelní projekt Chraň se, seniore ve spolupráci s divadlem VeTři. Seniory poučil nedávno také Radovan Hlaváček z kriminální policie Hradce Králové na přednášce v rámci Akademie pro starší a pokročilé v Holicích. „Dělám přednášky zaměřené na bezpečnost pohybu osob na internetu. Vycházím z aktuálních hrozeb, se kterými se jako policie setkáváme,“ popsal Hlaváček.

Podle jeho zkušeností jsou dnešní staří lidé velmi vnímaví a aktivní. “Mě těší, že mají lidé ve vyšším věku zájem o tyto moderní technologie, že chtějí znát úskalí, která přináší,” doplnil Hlaváček.

Na webových stránkách www.e-bezpeci.cz si lidé mohou vyzkoušet nástrahy internetu. Pedagogická fakulta tento projekt založila se snahou bojovat proti kyberterorismu, kyberšikaně a kyberkriminalitě. Primárně jsou zaměřeni na mládež, ale i na seniory. Na těchto stránkách si člověk může vyzkoušet simulaci například sociálních sítí a kontakt s osobou, která chce z jedince vylákat citlivé informace, jako jsou čísla účtu, rodné číslo, telefon a podobně.

5 zásad pro bezpečí na internetu:

1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky ani Policie ČR se na ně opravdu nikdy neptají, a to ani telefonicky ani e-mailem ani SMS či jinými zprávami. Zároveň nikdy neposílají odkazy na weby, kde jsou údaje vyžadovány.

2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze skutečně v ohrožení, banka by již zareagovala dávno a bez vaší pomoci.

3. Nezadávejte a ani v žádné aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

4. Mějte aktualizovaný software a antivirus v PC i telefonu. Aplikace stahujte jen z oficiálních zdrojů a nedávejte jim více oprávnění, než potřebují.

5. Buďte vždy v pozoru, nenechte se zviklat ani nalákat. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte policii.