Naštěstí jsou mezi seniory i ti bystřejší, kteří prokouknou podvod záhy. Svou pozitivní roli v tom hrají i preventivní akce policistů, kteří rozdávají na besedách i prostřednictvím zdravotníků a sociálních pracovníků cedulky s návodem, jak se zachovat, když chce staré lidi někdo obalamutit a připravit o životní úspory. Jako vzorový případ může posloužit reálný příběh ze Semilska.



Minulý pátek v poledne zazvonil v bytě 79leté ženy z Benecka telefon a seniorku pozdravil mužský hlas slovy: „Ahoj babi“. Pak se nenuceně zeptal, jak se jí daří a co měla k obědu. Brzy však přešel k vážnějšímu tématu. Sdělil jí , a to doslova, že je jeho máma v kritickém stavu a potřebuje nutně půjčit do následujícího dne 300 tisíc korun. Současně ženu ujistil, že jí její dcera peníze hned v sobotu určitě vrátí. Na vyplacení peněz přitom hodně spěchal a chtěl pro ně přijet ještě v pátek.



Seniorka v průběhu hovoru pojala podezření, že jí muž lže, a proto se zachovala velmi obezřetně. Řekla, že za ní vnuk musí přijet i s mámou. Hned nato volající zavěsil a už se neozval. „Žena se následně spojila telefonicky s dcerou a o podivné žádosti ji informovala. Brzy vyšlo najevo, že žádná z jejích dvou dcer od ní peníze nepotřebovala, a že se za jejího vnuka někdo jenom vydával. Případem se zabývají kriminalisté semilského územního odboru, kteří už případ kvalifikovali jako podvod ve stádiu pokusu,“ informovala mluvčí Ivana Baláková.