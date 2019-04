První na místo přijela městská policie. Zalarmoval ji ředitel školy přes tzv. nouzové tlačítko. Dvojice plně vyzbrojených strážníků před budovou našla první oběť. Mrtvého školníka. Vrah ho zastřelil jedinou ranou do hlavy. Potvrdila se obava, že situace je velmi vážná.

Uvnitř školy je slyšet řev. Útočník vyhrožuje, školáci ječí strachy. Na zemi se v bolestech a v kalužích krve svíjejí postřelení. Strážníci jdou ale opatrně dál. Dostanou se až do patra, kde řádí puškou AK47 vyzbrojený muž. Po krátké přestřelce ho policisté zneškodní, složí na zem a nasadí mu pouta. Mezitím dorazily první posily. Škola náhle ztichne. Mnozí stihli uprchnout mimo budovu. Někteří ale neměli šanci, a krčí se zabarikádovaní ve třídách. Netuší, co se odehrálo na chodbě a musí jen potichu čekat.

Klid jim dodá až později hlas ředitele školy. Na doporučení strážníků hlásí přes zamčené dveře, že útočník je zneškodněn. Žáci rozeberou barikády ze školních lavic, židlí a skříní, a otevřou učebny. V poklusu, s rukama nad hlavou a pod dohledem strážníků rychle opouštějí budovu.

NAŠTĚSTÍ TO BYL POUZE NÁCVIK

A pak se všichni zúčastnění a přihlížející pustili do hodnocení nácviku. Ano, bylo to jen jako. Kdo to nepoznal, zranění byla namaskovaná a zbraně airsoftové či gumové. Útočníkem nebyl psychicky vyšinutý člověk ani náboženský fanatik, ale zkušený figurant.

Jinými slovy, dvorská městská policie a základní škola si vyzkoušely, jaké to je, když školu přepadne vraždící střelec.„Škola nikdy nebude pevnost, do které by se nemohl dostat někdo, kdo chce ubližovat dětem. Proto je dobré se učit, co a jak v takové chvíli dělat. Kdo je připraven, nebude překvapen,“ vysvětlil Pavel Černý, který po celém světě učí policejní jednotky zasahovat proti zločincům i teroristům. Tentokrát si ho pozvali královédvorští strážníci.

Klíčovým způsobem se tak podílel na takticko-preventivním školení v Základní škole 5. května. Nebyl tam proto, aby strašil, ale jako uznávaný profesionál poradil. Zatímco v amerických školách je příprava na útoky šílených střelců samozřejmostí, u nás ještě ne. „K incidentům ale může dojít i u nás. Podle bezpečnostních expertů není otázkou, jestli k nim dojde, ale kdy k nim dojde,“ připomněl bývalý policejní inspektor a bojovník proti terorismu Pavel Černý.

Škola s městskou policií zkoušely krizové situace spojené s ochranou života, evakuací osob a poskytnutím neodkladné první pomoci tři dny. „Pro děti to byl zážitek, nejvíc si toho do života zapamatují právě díky takovému nácviku. Doufám, že to nebudou nikdy potřebovat, ale pokud ano, tak budou aspoň trochu připravené,“ upřesnil ředitel školy Radan Černý.

„Chtěli jsme nacvičit reakci na nebezpečného člověka, který vnikl do školy a představuje hrozbu pro děti a učitele. Během tří dnů jsme si mohli vyzkoušet všechny možné krizové situace, za to jsme moc vděční,“ řekl velitel strážníků Jan Šípek. Před novináři a pozvanými hosty se zkoušela ta nejkritičtější.