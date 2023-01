Policejní komisař 18. ledna zahájil proti čtveřici mužů (29, 30, 31 a 35 let) trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež, přičemž tři z nich byli za poslední tři roky za takové jednání již odsouzeni. Obviněným klade za vinu, že se společně nejméně ve čtyřech případech od 9. – 14. ledna 2023 vloupali do skladu s nářadím, sklepních prostor a v neposlední řadě do objektu, ve kterém probíhá rekonstrukce, odkud odcizili nářadí v hodnotě přesahující 100 tisíc korun.