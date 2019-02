Prodejci energií se objevili v trutnovských ulicích minulý týden. Nejprve házeli lidem do schránky letáky, pak začali chodit od domu k domu, zvonili na zvonky a těm, kteří otevřeli, nabízeli levně elektřinu a plyn. Místním se ale jejich chování nelíbilo, a zavolali radši městskou policii. „Řešili jsme čtyři oznámení. Lidé nám hlásili, že je ti prodejci obtěžují a že jim vadí,“ potvrdil ředitel městské policie Radek Svoboda.

Přivolaným strážníkům se prodejci prokázali jako zástupci společnosti Centrální výběrová řízení. „Průkazy a dokumenty, které nám předložili, jsme ofotili a předáváme je k dalšímu šetření České obchodní inspekci,“ řekl Svoboda.

Podomní prodej je sice v Trutnově zakázaný, podle právníků ale neplatí právě pro obchodníky s energiemi. Ti své služby nabízet ve městech a obcích můžou. Jenže často se přitom chovají nevybíravě. „Vnucují se lidem do bytů, někteří jsou dokonce schopní dát i nohu do dveří, abyste nemohli zavřít. A zkoušejí i další triky, jak se vetřít do bytů,“ popsal velitel strážníků.

Vyjádření firmy Centrální výběrová řízení se redakci Deníku nepovedlo získat. Jediný telefonický kontakt uvedený na webových stránkách je na nefunkční zákaznickou linku. „V současné době je naše linka podpory zákazníky z technických důvod nedostupná. Nejpozději následující pracovní den vám zavoláme zpět,“ zaznívá tři dny z hlasového záznamníku. A zpátky nikdo nevolá.

Městská policie spustila na Facebooku informační kampaň, kde radí, jak si šmejdy nepustit do bytu ani k tělu.“Nejlepší je říci jasně a důrazně, že nic nechcete. Pokud se k vám bude chtít i přesto někdo vnutit, někoho si k tomu přivolejte, třeba rodinu, souseda nebo nás přes bezplatnou linku 156. Zvlášť, pokud bude prodejce agresivní. A hlavně nic nepodepisujte!,“ oznámil šéf strážníků.

I když šmejdům prodej zakázat nelze, s jejich agresivitou už se něco dělat dá.

„Pokud nějak proklouznou do domu, kde je nikdo nechce, lidé s nimi nechtějí mluvit a cítí se obtěžování, už by to mohlo být narušování občanského soužití a domovní svobody. A s tím už se něco dělat dá,“ naznačil Radek Svoboda.

Trutnovský případ podomních prodejců energií není ojedinělý. Před měsícem řešili podobný případ strážníci ve Dvoře Králové nad Labem. Obchodníci zastupovali společnost Bohemia Energy, a i na jejich vnucování a agresivní chování si lidé stěžovali. Případ dokonce řeší ve správním řízení tamní městský úřad. „Ačkoli máme nastaveny kontrolní mechanismy a naši obchodní zástupci procházejí rozsáhlým školením, není s ohledem na lidský faktor prakticky možné zajistit stoprocentní neomylnost. Proto nás mrzí, že k situaci došlo a s uvedenými zástupci budeme případ řešit,“ oznámila tehdy mluvčí firmy Hana Novotná.

Triky prodejců, někdy označovaných slovy „energetičtí šmejdi“, jsou prakticky stejné už několik let. Snaží se oslovit především starší lidi, a přimět je podepsat nové smlouvy na dodávky elektřiny a plynu.