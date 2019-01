Hradec Králové - Jen s podmíněnými tresty odešli včera od krajského soudu dva muži a jedna žena z Pardubic, kteří se dopustili drogového deliktu. Šestadvacetileté Jarmile Samohylové senát uložil tři roky odnětí svobody s podmínečným odkladem na zkušební dobu pěti let za současného dohledu.

Rozhodnutí soudu. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Běčák Libor

O deset let starší Filip Stejskal vyslechl souhrnný trest ve výši 1,5 roku s podmínečným odkladem na čtyři roky, devětatřicetiletý Vladimír Piškula dostal souhrnný tříletý trest se zkušební pětiletou dobou. Soud všem třem obžalovaným navíc nařídil ochrannou ambulantní protitoxikomanickou léčbu.



Podle verdiktu soudu Samohylová v období od roku 2003 do konce roku 2007, zejména v pardubických barech a restauracích, prodávala nebo částečně darovala pervitin dívce mladší osmnácti let. Nezletilé měla předat drogu v celkové finanční částce asi 3000 korun. Samohylová také měla předávat pervitin jiným dvěma osobám. Obžaloba uváděla, že nezletilá dívka nakoupila během uplynulé doby drogu až za několik set tisíc korun. Při hlavním líčení se však nepodařilo zjistit, že by dívka tak vysokou částku zdědila nebo jiným způsobem vlastnila.



Rovněž Stejskalovi a Piškulovi státní zástupce Jan Vodička kladl za vinu prodej nebo darování pervitinu několika uživatelům. Byla mezi nimi i již uvedená nezletilá dívka. Krajský soud však po hlavním líčení dospěl k závěru, že výpověď poškozené v přípravném řízení byla nevěrohodná, a obžalované v jejím případě zprostil obžaloby. Přesto senát oběma mužům prokázal, že poskytovali pervitin několika jiným osobám.



Krajský soud všem třem obžalovaným, kterým hrozil dlouhý pobyt za mřížemi, nakonec uložil jen podmíněné tresty. Předseda senátu Petr Mráka při zdůvodňování verdiktu obžalované upozornil, aby se ve zkušební době zdrželi neoprávněného užívání omamných a psychotropních látek a jedů a řádně se podrobili podmínkám ochranného léčení. „Soud vám dává k nápravě šanci, poslední šanci,“ zdůraznil soudce Mráka. Přestože všichni obžalovaní rozsudek na místě přijali, není pravomocný. Státní zástupce si totiž ponechal lhůtu na rozmyšlenou.