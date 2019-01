Hradec Králové - Téměř dvaadvacetiletý Richard Benda z Hradce Králové od včerejška čelí u krajského soudu obžalobě ze spáchání vraždy. Trestný čin se stal koncem července 2006 a obětí byl osmatřicetiletý královéhradecký taxikář.

Královéhradecký krajský soud | Foto: Archiv HD

Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové obžalovaný Benda podomácku vyráběl pervitin nejen pro sebe, ale i pro zájemce, kterým jej prodával. A tuto drogu měl použít jako vraždicí nástroj.



„Mezi obviněným a poškozeným došlo ke sporu. Benda si ve vozidle taxi, které řídil poškozený, údajně zapomněl peněženku s částkou asi tři tisíce korun a pět gramů pervitinu. Když obviněný požádal taxikáře o vrácení věcí, poškozený mu odpověděl, že žádné věci ve vozidle nenašel. Benda na to reagoval tak, že se chtěl poškozenému pomstít. Vyrobil pervitin, do kterého přidal dosud přesně nestanovenou látku, a předal drogu poškozenému.



Ten si ji aplikoval dvěma dávkami v noci z 25. na 26. července loňského roku. Dne 26 července byl muž nalezen mrtvý pod mostem mezi obcemi Čestice a Borohrádek na Rychnovsku ve vozidle taxi,“ popsala Lenka Faltusová událost s tím, že bezprostřední příčinou smrti poškozeného bylo předávkování drogou.

Bendu již Okresní soud v Hradci Králové poslal za mříže za to, že rovněž v roce 2006 prodal dvěma mladým lidem nekvalitní pervitin, který vyrobil.



Nedodržel správný postup a do drogy přidával přípravek Kalicor a jiné látky, aby dosáhl při prodeji vyššího zisku. Mladý muž a žena, kteří si tuto drogu aplikovali, byli vážně ohroženi na životě.



Obžalovaný Benda stejně jako tehdy i včera u krajského soudu při projednávání případu vraždy obvinění odmítl. „Do pervitinu jsem nedával žádné jiné látky,“ hájil se v soudní síni.



Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové se obžaloba opírá o výpovědi svědků. Ti tvrdí, že Benda skutečně připravoval speciální dávku pro poškozeného. Jedna ze svědkyň dokonce uvedla, že se zúčastnila tohoto varu. „Viděla, že tam přidával látky efedrin a Kalicor, které způsobují pomalejší rozjezd drogy. Poškozený měl asi pocit, že je droga slabá. S vysokou pravděpodobností si dal dvě dávky, což způsobilo předávkování drogou,“ dodala Faltusová.

Hlavní líčení s Richardem Bendou je naplánováno do středy. Obžalovanému hrozí až patnáct let vězení.