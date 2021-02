Informaci sdělil ČTK advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller.

Pavel Wonka bývá označován za posledního politického vězně komunistického režimu, který zemřel ve vězení. O očištění jeho jména dlouhé roky usiloval jeho bratr Jiří.

Wonka byl na začátku osmdesátých let odsouzen za nezákonné vniknutí do bytu tchýně. Podle vlastní obhajoby to byl ale právě on, kdo byl v bytě hlášen, nikoliv jeho tchýně. Po letech se mu podařilo dosáhnout obnovy řízení a soud proto musel znovu rozhodnout o podané obžalobě. Trutnovský soud v březnu 1988 kvůli neúčelnosti trestní stíhání zastavil, protože Wonka byl v roce 1987 odsouzen za závažnější čin. Jiřímu Wonkovi vadilo, že trutnovský soud se v roce 1988 nezabýval vinou či nevinou v případu z roku 1980.

Wonka v královéhradecké věznici za nevyjasněných okolností zemřel 26. dubna 1988. Soudy na začátku 90. let Wonku rehabilitovaly v souvislosti s rozsudkem z roku 1987, který byl podkladem pro usnesení z roku 1988. V předlistopadové éře byl Wonka několikrát režimem pronásledován za své názory a činnost. Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření doma i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v jeho rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77 nebo členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán.

"Můžeme se poučit, že i když je trestní stíhání zastaveno, z mravního hlediska je důležité, proč se tak stalo. Je totiž něco jiného, když je trestní stíhání zastaveno kvůli tomu, že pachatel toho má na svědomí už tolik, že nemá cenu ho dále trest, nebo jen kvůli tomu, že zemřel či na něj dopadá amnestie, anebo zda je trestní stíhání zastaveno kvůli tomu, že žalovaný skutek není trestným činem," citovala ČTK právníka bratrů Wonkových.