Policistům z Trutnova se podařilo objasnit tři další majetkové delikty, které spáchal 45letý muž, i přesto že kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání již za stejné jednání koncem srpna. Zřejmě ho to neodradilo.

Snímek z místa krádeže. | Foto: Policie ČR

Koncem prázdnin mu policisté kladli za vinu, že od prosince 2022 do dubna 2023 na Trutnovsku čtyřikrát kradl, a to například ze sklepní kóje, z bytu a ze zahrady. Tentokrát se jeho majetková trestná činnost moc nezměnila, opět cílil na věci, které mu nepatřily. "Z prodejny odcizil deskovou hru, z domu v rekonstrukci nářadí a do třetice si z vozidla „vypůjčil“ mobilní telefon. Obviněný muž způsobil škodu přesahující dvacet tisíc korun," vyčíslila policejní mluvčí Šárka Pižlová a doplnila, že v současné době je stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí 2 roky vězení.