Roky se na tom zastupitelé šestitisícového města na Trutnovsku nemohli dohodnout. Až letos to vyšlo. Ve středu odsouhlasili zřízení vlastní policie. Udělali tak další důležitý krok k tomu, aby se do ulic vrátily klid a bezpečí. „Voličům jsem slíbil, že ji zřídím, tak ji zřizujeme!“ oznámil nový úpický starosta Petr Hron.

Dosud v Úpici slouží strážníci ze sousedního Trutnova, čtyři dny v týdnu. Podle místních je to málo. V ulicích se necítí bezpečně. Vadí jim hlavně nepřizpůsobiví občané, a jejich dotěrné a arogantní chování. Proto bude mít Úpice od listopadu vlastní policii. Tvořit ji má velitel a čtyři strážníci.

„K tomu počítáme ještě s pěti nebo šesti asistenty prevence kriminality, které nám dá úřad práce nebo na ně dostaneme dotace z ministerstva vnitra. Pracovní úřad nám poskytne lidi i na dohled městského kamerového systému. V inkriminovaných časech by mohli sloužit i dvacet čtyři hodin denně,“ řekl Hron. Nepřetržitá služba ale nemusí být prioritou.

Klíčové bude pokrýt kritické dny a hodiny, kdy bývá situace nejhorší. A být na správném místě. Starosta spoléhá na to, že mnohdy k většímu klidu přispěje už jen přítomnost strážníků v uniformě. „Nechci, aby si jen na sebe vydělávali rozdáváním pokut. Hlavně mají vnést do ulic pocit bezpečí. Chci, aby byli vidět. Rychlost měřit nebudou, ale pomůžou při problémech s parkováním. Je mi ale jasné, že někdy to nepůjde bez represe,“ upřesnil Petr Hron.

Zásadní bude vybrat vhodné adepty pro práci strážníka. „Musíme si na tom dát záležet, a rozjet to dobře. Už tady kdysi úpická městská policie byla, ale ne na dobré úrovni. Nyní nám to ale musí fungovat,“ zdůraznil Hron.

Úpici budou vlastní strážníci stát zhruba 2,5 milionu korun ročně. Dosud na bezpečnost vydávala jen 600 tisíc ročně. V minulosti se o zřízení městské policie několikrát hovořilo, nikdy se na tom ale zastupitelé neshodli. Stejně tak neuspěl nápad zřídit kvůli problémovým lokalitám romské hlídky.

Vlastní strážníci jsou jedním z mnoha opatření, která mají přispět ke zlepšení bezpečnosti ve městě. Předchozí zastupitelstvo ještě stihlo schválit vyhlášku, která od října zamezuje dalšímu přílivu sociálně nepřizpůsobivých. Kdo se do města přistěhuje jako nový, nemůže žádat o dávky na bydlení. Právě na takových lidech totiž parazitovali obchodníci s chudobou.

Pronajímali byty sociálně slabým rodinám, které nájem hradily ze sociálních dávek. V bytech přitom bydlelo i několik rodin najednou. „Majitelé těchto domů dokázali byty až několikanásobně nafouknout,“ připomněl Petr Hron.

V poslední době radnice ale přitvrdila. Začala vybydlené domy v insolvenci skupovat a jejich obyvatele vystěhovávat. Už tak získala tři nemovitosti. Stálo ji to přes sedm milionů korun. „Je to daň za bezpečnost,“ uvedl starosta.

Z města díky tomu odešly minimálně čtyři „nepopulární“ rodiny. „Není to tak, že bychom lidi vyhazovali na ulici. Kdo nám nedluží a dodržuje pravidla, o toho se postaráme. Ostatní vědí, že pokud nám dluží, mají smůlu. Máme jasná pravidla, která já prostě neohnu,“ vysvětlil úpický starosta.

Nucené stěhování se nepřizpůsobivým nelíbí. „Posílají na mě televizi, rozhlas, nebo neziskové organizace. Většinou jsou to právě ti, s kterými jsou největší problémy, nejvíc dluží městu, nepracují a dělají největší nepořádek,“ potvrdil Hron.

Dva zdevastované a nyní již opuštěné domy v centru města chce radnice zachovat. „Jednáme s podnikateli, jestli by si je nechtěli předělat na byty pro zaměstnance. Demolice by byla spíš posledním řešením,“ naznačil starosta.

Horší je to naopak s domem v Rokli. Ten zřejmě půjde k zemi. „Obávám se, že tam by byla rekonstrukce až moc nákladná. Možná ani třicet milionů korun by nám nestačilo,“ odhadl Hron. V Úpici zůstává ještě dalších osm bytových domů s nepřizpůsobivými, které vlastní obchodníci s chudobou.

Starosta předpokládá, že ještě nějakou dobu potrvá, než se místní lidé budou znovu ve městě cítit pohodlně a bezpečně. „Bude to běh na dlouhou trať. Ještě možná můžeme vykoupit nějaký dům, ale jinak nám už moc možností nezbývá. Po zákazech automatů a nonstopů, a nákupu kamer je zřízení městské policie zatím posledním zásadním opatřením,“ dodal úpický starosta Petr Hron.