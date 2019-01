Hradec Králové - Tento týden, který má jen čtyři pracovní dny, zahájí dneskrajský soudu rozplétáním případu znásilnění. Trestného činu se měl letos v únoru dopustit v Hronově Pavel Hušo. Jeho sexuální obětí se měla stát ne zletilá dívka. Údajně se měl před znásilňováním posilnit alkoholickými nápoji a kouřit cigaretu marihuany. Hlavní líčení je naplánováno do pátku.

Ilustrační foto. | Foto: Vít Šimánek

Poslední říjnový den opět zamíří do soudní síně devatenáctiletý František Lýr a stejně starý Lukáš Malich z Lanškrouna. Ti se již od června u krajského soudu zpovídají ze spáchání trestného činu pokus vraždy.



Podle obžaloby se mladíci v noci z 6. na 7. listopadu loňského roku rozhodli usmrtit vietnamského číšníka restaurace lanškrounského hotelu Slávia a zmocnit se peněz. Připravený trestný čin však podle státního zástupce Milana Vacka obžalovaní nedokončili a uprchli.



„Číšník se chytil za krk a začal se aktivně bránit. Lýr svým útokem způsobil napadenému číšníkovi bodnořeznou ránu pronikající do krku do hloubky deseti až dvanácti centimetrů. Rána mohla poškozenému ohrozit život. Vyžádala si urgentní chirurgický zákrok,“ uvedl v červnu při zahájení hlavního líčení Vacek. Obžalovaným hrozí u soudu 10 až 15 let vězení.