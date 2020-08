V osudný den obžalovaná okolo druhé hodiny po půlnoci začala nemohoucí ženu dusit polštářem a pak ji škrtila prádelní šňůrou, kterou ji obtočila kolem krku. Napadení stařenka nepřežila. Hned po činu se obžalovaná, která nikdy v minulosti nebyla trestně stíhána, pokusila o sebevraždu.

Žena, která se ke spáchanému skutku doznala, u soudu zmínila situaci, jež ji k tragickému činu dohnala. 90letá stařenka potřebovala neustálou péči. „Byla jsem s ní ve dne v noci, už jsem to nezvládala. Byla jsem vyčerpaná. Nechápu co jsem udělala,“ plakala obžalovaná, kterou zoufalost nad stavem maminky dohnala k tragickému činu za níž ji hrozí 10 až 18 let vězení.