Královéhradecko - Krajský soud v pondělí poslal na 16 a 17 let do vězení dva muže bez domova, kteří loni oloupili a zavraždili jiného bezdomovce.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Jaroslav Šubrt (48) a Miroslav Křemeňák (62) loni v listopadu dvakrát po sobě napadli 48letého muže ze Slovenska, který žil v opuštěném nákladním vagonu na pardubickém odstavném nádraží. První útok trval hodinu, druhý dvě hodiny. Přestože muž obžalované prosil, ať ho nechají, oba ho bili a kopali tak brutálně, že na následky zranění zemřel. Oloupili ho o drobné, telefon a dámské hodinky

Druhý útok byl brutálnější

Žádný z mužů nezapíral, že se na napadení podílel, Šubrt však soudu tvrdil, že muže nemohl příliš mlátit, protože měl v té době zlomená žebra.

Oba obžalovaní vypověděli, že toho dne společně popíjeli a za mužem se prý vypravili poté, kdy si jim jejich kamarád postěžoval, že mu ukradl posledních 300 korun, které měl na víno. „Domluvili jsme se, že mu dáme na budku, a dávali jsme mu rány pěstí na střídačku," řekl Křemeňák. Pak muže prohledali, ale našli u něj jen 80 korun. „Utratili jsme je za víno a popíjeli jsme je u fontány, ale pořád nám vrtalo hlavou, kde ty peníze může mít," uvedl obžalovaný.

Proto se do vagonu vypravili znovu a tentokrát zaútočili ještě brutálněji. Sám Křemeňák prý dal muži devět ran do oblasti nosu a asi pětkrát ho kopl do ledvin, když předtím požádal Šubrta, aby oběť otočil na bok. „Ten Slovák jen chroptěl, cukal nohama a nic neříkal," vypověděl Křemeňák. Jeho komplic prý chtěl muže dokonce podříznout.

Šubrt však včera soudu předložil trochu jinou verzi. Muže prý podříznout nechtěl, ostatně nůž u sebe nikdy nenosí.

Když mě pustí z vazby, umřu

To, že se do vagonu vydají podruhé, byl údajně Křemeňákův nápad. „Já jsem viděl, že (poškozený) mluví pravdu a že už opravdu žádné peníze nemá," tvrdil soudu Šubrt. Muže prý začal bít jen proto, že zaútočil na Křemeňáka. Na bok ho skutečně obrátil, ale ne proto, aby ho mohl Křemeňák kopat do ledvin, ale proto, že si myslel, že se napadenému chce zvracet.

Soud nakonec rozhodl, že Křemeňák stráví 16 a Šubrt 17 let ve vězení. Druhému z nich uškodilo, že vraždu spáchal v době, kdy byl podmíněně odsouzen za jiný čin. Obžalovaní i státní zástupkyně si ponechali lhůtu k vyjádření, takže rozsudek není pravomocný.

Soud v pondělí také řešil, zda muže pustí z vazby. Křemeňák se toho však obával. „Osmnáct let žiju na ulici. Když mě propustí z vazby, tak to nepřežiju, protože mám rakovinu," řekl soudu.