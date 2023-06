Uplynulý čtvrtek dopravní policisté z Trutnova při dohledu nad silničním provozem v Rudníku - Javorníku „změřili“ řidiče vozidla Audi, který v obci jel rychlostí 115 km/h.

Muž překročil rychlost o 65 km/h. 24letému cizinci policisté za přestupek uložili kauci 6 tisíc korun z důvodu, aby se nevyhýbal řízení. Dále s ním sepsali oznámení o přestupku, který bude řešit správní orgán ve Vrchlabí, přičemž mu hrozí zákaz řízení motorových vozidel od 6 měsíců do 1 roku a pokuta 5 -10 tisíc korun.

V pátek před 6. hodinou ranní přijala policie oznámení od příslušníka celní správy týkající se zřejmě opilého řidiče, kterého předepsaným způsobem zastavil ve Rtyni v Podkrkonoší.

Na místo přivolaní policisté vyzvali 43letého cizince k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol s pozitivním výsledem 3,25 promile. Řidič uvedl, že jede z Náchoda do Rtyně, kde pracuje. Policisté muže zadrželi a umístili po vyšetření do policejní cely. „Po vystřízlivění“ mu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí rok vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Poté byl muž propuštěn na svobodu.

Třetího nezodpovědného řidiče odhalili policisté v Žacléři v sobotu po 21. hodině v Komenského ulici, když opilý usedl za volant Volkswagenu. Orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 2,46 promile. Lustrací dále policisté zjistili, že mu byl v květnu 2023 vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení za obdobné chování, tedy jízdu pod vlivem alkoholu.

Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.