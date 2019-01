Královéhradecko – Na tři roky do vězení poslal ve středu hradecký krajský soud osmatřicetiletého Vietnamce Vu Duc Haie. Podle spisu letos v polovině dubna zaútočil v Přelouči na o deset let mladšího krajana.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

„Bez jakéhokoliv předchozího incidentu jej kladivem udeřil do zadní části hlavy. Útok doprovázel slovy: Já tě zabiju!" stojí v obžalobě. Podle spisu ho od napadeného muže odtrhl až náhodný kolemjdoucí. Oběť Vu Duc Haie naštěstí útok přežila.

„Sypali mi stále něco do pití a jídla"

Vu Duc Hai, jehož ve středu slyšení soudní znalci označili za schizofrenika, prý útokem řešil dlouhodobé spory s krajany. Svoji pozdější oběť označil jako jednoho z mužů, „se kterými jsem měl nevyřízené účty".

Nevyřízenými účty mínil to, že prý několikrát viděl své vietnamské spolupracovníky, jak mu přisypávají do potravin neznámý prášek. „Nevím proč, ale terorizovali mě. Vždy, když jsem požil jídlo, které bylo v jejich blízkosti, měl jsem křeče do žaludku a bylo mi strašně špatně. Prostě mi usilovali o život," řekl u soudu obžalovaný muž s tím, že po jiném jídle mu nikdy nevolno nebylo. Zároveň uvedl, že neměl žádný hmatatelný důkaz, že mu ze strany kolegů hrozí nějaké nebezpečí.

Dodal, že si přesto v Pardubicích koupil kladivo, které chtěl prý použít jen jako odstrašující prostředek. „Tím, že ho budu nosit stále u sebe, jsem jim chtěl ukázat, že jsem ozbrojený a že se už nenechám terorizovat," uvedl Vu Duc Hai.

K osudnému okamžiku, a také k tomu, proč si vyhlédl právě svoji budoucí oběť, uvedl: „Podezříval jsem ještě další dva lidi, ale najednou se mi udělalo temno před očima. Stačilo, že jsem viděl jen jeho. Tak jsem zaútočil, ale zabít jsem ho rozhodně nechtěl, jen jsem ho chtěl vystrašit a odradit od dalšího terorizování," řekl obžalovaný s tím, že svého činu dnes lituje, ale za veškerá příkoří nehodlá své oběti zaplatit ani korunu bolestného.

U soudu ve středu vypovídal i napadený Vietnamec. Popřel, že by Vu Duc Haiovi kdokoliv někdy cokoli něco do jídla.

Středeční rozsudek není pravomocný.

Co je schizofrenie

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění projevující se hluboce zkresleným vnímáním reality, postupujícím rozpadem myšlení, nezvyklým chováním a obzvláště sociálním stažením, či netečností.

Příznaky zahrnují halucinace, bludné představy, poruchy pozornosti, vůle, ochuzení citového a společenského života, narušení pohybové koordinace.

Zdroj: Internet