Řidič osobního auta Opel Vectra se pokusil kontrole vyhnout a začal ve vysoké rychlosti ujíždět. Po několika kilometrech zabočil na kamenitou cestu směřující do lesa. Ve chvíli, kdy se snažil sjet z lesní cesty a otočit se do protisměru, skončil se svým autem v potoce nedaleko autokempu Peklo.

Celníci při zatčení použili hrozbu namířenou střelnou zbraní, nasadili mu pouta a zkontrolovali, zda není ozbrojen. „Na otázku proč ujížděl, muž sdělil, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz a vzápětí přiznal, že veze v batohu na zadním sedadle pervitin a marihuanu. Celníci našli i příslušenství varny a přípravky pro výrobu drog,“ řekla mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.

Muže na místě předali trutnovským policistům. Přivolaní hasiči vytáhli automobil z potoka a zajistili jej proti případnému úniku škodlivých látek do půdy.

Policejní komisař už 36letého recidivistu obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s psychotropními látkami a s jedy. Stíhaný je na svobodě. Hrozí mu ale až deset let vězení. „Muži klademe za vinu, že od poloviny prosince roku 2017 do doby svého zadržení bez jakéhokoliv povolení dovezl z Polské republiky 60 balení prekurzorů. Ve stejné době měl dále na různých místech okresu Trutnov vyrobit zakázanou návykovou látku zvanou pervitin, přičemž drogu měl poskytnout i dalším osobám a to i v rámci České republiky,“ uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Muž si také neoprávněně opatřil sušinu konopí, kterou měl dále distribuovat. „Při samotném zadržení pak muž kriminalistům vydal několik igelitových sáčků obsahujících pervitin o celkové hmotnosti 33 gramů a několik sáčků se sušinou konopí. Policisté u něho zajistili i další prostředky pro výrobu drog,“ doplnil Vincenc.