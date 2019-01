Hradec Králové - S trestem odnětí svobody na dva a půl roku ve vězení s dozorem odešel tento týden od krajského soudu pětatřicetiletý Ukrajinec Michajlo Maha. Senát mu rovněž udělil trest vyhoštění z území České republiky na dobu deseti let. Rozsudek je pramomocný, neboť obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.

Maha 9. srpna loňského roku po 19. hodině v ubytovně ve Starých Ždánicích na Pardubicku třikrát bodl nožem s čepelí dlouhou 11,5 centimentru do zad svého krajana Vasila Pacana. „Způsobil mu tři bodnořezné rány pronikající do dutiny hrudní s následným vznikem pneumothoraxu a bezprostředním ohrožením života poškozeného. Přitom smrt Vasila Pacana byla odvrácena pouze urgentním chirurgickým zákrokem,“ uvedl v rozsudku předseda senátu Petr Mráka.



Obžalovaný Maha odmítl obvinění, že chtěl úmyslně zabít svého krajana, s nímž pracoval jako zedník na různých stavbách v České republice. „Já jsem se jenom bránil. Pacan mě nejdříve chytil za krk a kuchyňským prkénkem mě udeřil do hlavy, těch ran mohlo být asi dvacet. Oči mi zalila krev. Šlo mi o život. Byl jsem v šoku,“ vypověděl u soudu. Tvrdil také, že Pacan přišel osudný den ráno na stavbu opilý, proto ho poslal domů.



Státní zástupce Milan Vacek v obžalobě obvinil Mahu z pokusu vraždy. Soud však dospěl k závěru, že se Ukrajinec dopustil jen trestného činu ublížení na zdraví. Místo až dvanáctiletého vězení mu také uložil mírnější trest.



Krajský soud překvalifikoval původní obžalobu zejména poté, co soudní znalec z oboru psychiatrie uvedl, že Maha byl po předchozím útoku Pacana a jeho údery kuchyňským prkénkem do hlavy tak otřesen, že si neuvědomoval, že může nožem způsobit i smrt.



Státní zástupce Milan Vacek nám včera řekl, že obžalovaný Michajlo Maha má po vynesení platného rozsudku možnost se pobytu v českých věznicích vyhnout. Může požádat soud, aby byl ihned vyhoštěn z ČR a předán do pravomoci ukrajinských orgánů. „Soud této žádosti zpravidla vyhovuje. Myslím, že obžalovaný toho využije. Mezitím, co pobývá u nás, se mu na Ukrajině narodil syn, kterého dosud neviděl. Má velký zájem dostat se k rodině,“ dodal státní zástupce.