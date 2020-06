Musel zmizet, s tím, co právě udělal, předem nepočítal. Na svobodě však Petr B. Dlouho nepobyl. Již druhý den jej vypátrali policisté. A včera mu za hrůzný čin vyměřil hradecký krajský soud patnáctiletý trest, který si má odpykat ve věznici se zvýšeným dozorem. Před soudem působil dvaačtyřicetiletý muž klidně, ale občas se mu v očích zaleskly slzy. „Svého činu upřímně litoval. To potvrdily i znalecké posudky,“ odůvodňoval rozsudek, který byl na samé spodní hranici sazby, předseda soudního senátu Miroslav Mjartan.

Ten ještě před rozsudkem přiblížil, co se v osudný den stalo. Podle obžaloby, kterou Petr B. při soudním líčení nikterak nerozporoval, nešel původně do bytu své sousedky vraždit, ale „jen“ krást.

„V úmyslu odcizit ji peníze, vstoupil do bytu poškozené se záminkou, že jde obhlédnout škody, které způsobil vytopením jejího bytu. V nestřeženém okamžiku ji odcizil odloženou peněženku,“ uvedl Miroslav Mjrartan s tím, že krádeže si však žena všimla a začala křičet o pomoc. V tu chvíli ji muž zezadu strhl na podlahu a začal škrtit. Ve chvíli, kdy přestala jevit známky života jí ještě šlápl na krk. Poté byt prohledal a s nakradeným tovarem z něj odešel. Sám Petr B. svůj čin litoval a odůvodňoval tíživou životní situací, kdy byl bez práce a peněz.

„Moc lituju toho, co se stalo,“ hlesl v době, kdy jej odváděla justiční stráž po rozsudku zpět do cely. Muži za vraždu hrozil trest odnětí svobody od 15 do 20 let. Soud však přihlédl nejen k polehčujícím okolnostem, ale i k výzvě státního zástupce, který požadoval trest v dolní hranici sazby. „Souhlasím s uložením trestu na spodní hranici. Sám jsem jej navrhoval. Na straně pana odsouzeného jsou významné polehčující okolnosti. Kromě samotného přiznání a lítosti je dle všech posudků zřejmé, že je u něj dobrý předpoklad resocializace,“ uvedl po vyhlášení rozsudku státní zástupce Milan Vacek. Ten se ještě v soudní síni vzdal práva na odvolání. Toho se vzdal i Petr B.. Rozsudek je tak pravomocný.