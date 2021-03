/VIDEO/ Z pěti trestných činů obvinili v pátek trutnovští kriminalisté 24letého muže z Náchodska. Jelikož je spáchal v době nouzového stavu, hrozí mu až osmileté vězení. Obviněný je ze zločinu krádeže, přečinů porušování domovní svobody, maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví a neoprávněného užívání cizí věci. Jelikož je spáchal v době nouzového stavu, hrozí mu až osmileté vězení. V sobotu odpoledne ho soudce poslal do vazby.

Zákrok policie | Video: Policie ČR

Mladík vykradl jeden penzion na Trutnovsku, vloupal do odběrového místa antigenního testování v Jaroměři, odcizil tři osobní auta a do dalších tří se vloupal. Je každodenním uživatelem pervitinu již několik let a nemá žádné zaměstnání.