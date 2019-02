Semily - Jedenačtyřicetiletý muž z Lomnice nad Popelkou skončil ve vazbě poté, co v centru Semil surově napadl šest lidí.

Vybral si je zcela náhodně a dvě z jeho obětí byly dokonce děti. K incidentům došlo v průběhu několika minut. V Tyršově ulici nejprve bez zjevného důvodu zaútočil úderem pěstí do obličeje na 71letého muže. V Nádražní ulici záhy uhodil surově do obličeje 42letou ženu a 11letého chlapce. Agresor ještě přitvrdil a vzápětí srazil do silnice pětiletého chlapce a napadl úderem pěstí dvě kolemjdoucí ženy ve věku 45 a 32 let. Těm zlomil nos a vyrazil několik zubů. Manžel posledně jmenované ho potom zadržel a předal policistům, kteří v rámci hlídkové činnosti právě projížděli kolem.

"Vzhledem k tomu, že zadržený na policejní služebně nesouvisle blábolil a choval se podivně, nechali ho policisté vyšetřit lékařem. Ten na něm žádný akutní stav vyžadující hospitalizaci v léčebném psychiatrickém zařízení neshledal. Nicméně policisté si byli vědomi jeho nebezpečnosti, a proto podali státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Obávali se toho, aby na svobodě v napadání lidí nepokračoval. Státní zástupce podnět akceptoval a důvodnost těchto obav potvrdil svým rozhodnutím i soudce Okresního soudu v Semilech, který ho poslal do vazby," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková a doplnila: "Jedná se o stejného muže, který v minulosti opakovaně blokoval dopravu v Lomnici nad Popelkou tím, že stál uprostřed silnice a nechal se vozidly objíždět. Ve všech těchto případech volali policisté vždy na místo záchranku, aby posoudila jeho duševní stav. Lékaři u muže z Lomnicka důvody k hospitalizaci nikdy neshledali, a to ani poté, co minulý týden v Tanvaldu slovně zaútočil na průvodčí ve vlaku."