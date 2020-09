U Okresního soudu v Trutnově začíná ve čtvrtek hlavní líčení s řidičem sportovního vozu Ford Mustang, který loni 21. září způsobil tragickou dopravní nehodu u Špindlerova Mlýna na silnici z Vrchlabí. Zemřel při ní zástupce ředitele Vojenského zpravodajství, brigádní generál Milan Jakubů, kterému bylo 49 let. Patřil mezi elitní české zpravodajské důstojníky. "Milan Jakubů celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země a našich občanů. Je tragickou ironií osudu, že jeho život skončil právě tímto způsobem," poznamenal ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Znalecké posudky prokázaly, že jedinou příčinou tragické dopravní nehody ve Špindlerově Mlýně byla vysoká rychlost sportovního vozu Ford Mustang, který výrazně překročil povolenou rychlost. | Foto: hasiči Špindlerův Mlýn

Jaký trest dostane mladý šofér, který se před rokem v Krkonoších účastnil setkání majitelů vozidel značky Mustang? Kolik mu hrozí? Údajně se řítil ve vypůjčeném "sporťáku" rychlostí až 150 km/h. Podle policistů je obviněný z trestného činu usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Vedle úmrtí Milana Jakubů došlo při nehodě také k těžkému zranění jeho sedmačtyřicetileté manželky, kterou museli záchranáři transportovat vrtulníkem s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. "Potkala jsem je v Herlíkovicích, když jsem jela na výročí hasičů. Jeli jako blázni, ale to je viděl asi kde kdo. Mustang jen tak někdo nepřehlídne," popsala situaci jedna ze svědkyň. "Potkal jsem tě pět minut před tím, než se to stalo, jel jsem s dcerou na nákup a jel jsi jak hovado," vzkázal řidiči na sociálních sítích jeden z lidí, kteří zaregistrovali jeho divokou jízdu.