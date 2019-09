"Svým uměleckým dílem poničili jedno z nejvzácnějších míst v naší republice," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Pohoršen je i majitel Poštovny na Sněžce Milan Blaha.

"Je to prasárna, která na Sněžce nemá obdoby. Pomozte najít ty hajzlíky, kteří to udělali," vyzval na facebookovém profilu, kde se okamžitě zvedla vlna nevole. Někteří uživatelé ve svém rozhořčení došli tak daleko, že téměř vyzývají správce Krkonoš k omezení vstupu do hor, jiní situace naopak zlehčují a píší, že jde o "mnoho povyku pro nic", pochopitelně z nevědomosti.

"Pár přesunutých kamenů a dělá se z toho věda. Horší je ten bordel, co tam návštěvníci nechávají," znělo mimo jiné ze sociální sítě.

"Několik kriticky ohrožených druhů hmyzu, rostlin, místo, kde se prokazatelně vyskyuje linduška horská, jeden z našich nejohroženějších ptačích druhů. A to kamení - to jsou mrazem tříděné půdy. Mrazové třídění je tisíce let trvající proces. Zničit jeho výsledky je evidentně možné zcela nenávratně a velmi rychle," poznamenal k události v diskusi na sociální síti náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.