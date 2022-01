VIDEO: Muž z Trutnova řádil pod vlivem alkoholu i houbiček, odnesl to policista

Trutnovští policisté na Nový rok obvinili z trestného činu násilí proti úřední osobě 39letého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 6 let. Vyšetřovatel mu klade za vinu, že neuposlechl opakovaných výzev zakročující hlídky, která byla přivolána do jednoho rodinného domu na Trutnovsku, kde muž demoloval zařízení.

Z útoků opilce na policisty | Foto: PČR