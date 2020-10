Městská policie Trutnov má zkušenost s lovením býka na sídlišti nebo klokanů, hopsajících ulicemi města. V pátek si strážníci procvičili odchyt zvířat díky třem kozlům, kteří se promenádovali u garáží vedle Úsvitu na Kryblici v Trutnově.

Trutnovští strážníci lovili tři kozly | Video: MP Trutnov

Jednoho kozla se jim podařilo odchytit normálně, na dva ostatní použila hlídka Městské policie Trutnov narkotizační pušku. Majitele kozlů se zatím nepodařilo zjistit. Kozlové mají náhradní ubytování. "Pokud by se případný majitel našel, popřípadě by někdo věděl, komu by mohli chybět, můžete kontaktovat Psí útulek Trutnov nebo Městskou policii Trutnov," uvedli strážníci.